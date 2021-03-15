File Manager - удобный менеджер файлов диспетчер для Android, благодаря которому можно легко администрировать файлы на локальном устройстве и SD-карте и освобождать место для повышения производительности телефона, а также быстро найти файлы и посмотреть расход памяти на приложения и файлы.

Присутствуют все необходимые инструменты для управления файлами, как например просмотр, создание, выделение, переименование, сжатие, распаковка, копирование, вставка и перемещение файлов и папок. Программа позволяет сканировать крупные файлы, которые занимают ценное место в хранилище, имеется функциональный поиск и пр.

Ключевые особенности File Manager: