File Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|InShot Inc.
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,05 Мб
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File Manager - удобный менеджер файлов диспетчер для Android, благодаря которому можно легко администрировать файлы на локальном устройстве и SD-карте и освобождать место для повышения производительности телефона, а также быстро найти файлы и посмотреть расход памяти на приложения и файлы.
Присутствуют все необходимые инструменты для управления файлами, как например просмотр, создание, выделение, переименование, сжатие, распаковка, копирование, вставка и перемещение файлов и папок. Программа позволяет сканировать крупные файлы, которые занимают ценное место в хранилище, имеется функциональный поиск и пр.
Ключевые особенности File Manager:
- Поддержка всех форматов файлов: новые файлы, загрузки, видео, аудио, изображения, приложения, документы и архивы.
- Корневой обозреватель: быстро просматривайте внутреннее и внешнее хранилище, включая SD-карту и USB OTG.
- FTP (протокол передачи файлов): получите доступ к хранилищу на Android с ПК.
- Сжатие и распаковка архивов ZIP/RAR.
- Корзина: восстанавливайте удаленные файлы.
- Просмотр крупных файлов: просматривайте и удаляйте неиспользуемые файлы, чтобы освободить место.
- Управление приложениями: проверяйте и удаляйте неиспользуемые приложения.
- Встроенные приложения для удобства пользования: музыкальный проигрыватель, средство просмотра изображений, видеопроигрыватель и средство извлечения файлов.
- Возможность отобразить скрытые файлы.
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