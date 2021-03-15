File Manager для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,05 Мб
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File Manager - удобный менеджер файлов диспетчер для Android, благодаря которому можно легко администрировать файлы на локальном устройстве и SD-карте и освобождать место для повышения производительности телефона, а также быстро найти файлы и посмотреть расход памяти на приложения и файлы.

Присутствуют все необходимые инструменты для управления файлами, как например просмотр, создание, выделение, переименование, сжатие, распаковка, копирование, вставка и перемещение файлов и папок. Программа позволяет сканировать крупные файлы, которые занимают ценное место в хранилище, имеется функциональный поиск и пр.

Ключевые особенности File Manager:

  • Поддержка всех форматов файлов: новые файлы, загрузки, видео, аудио, изображения, приложения, документы и архивы.
  • Корневой обозреватель: быстро просматривайте внутреннее и внешнее хранилище, включая SD-карту и USB OTG.
  • FTP (протокол передачи файлов): получите доступ к хранилищу на Android с ПК.
  • Сжатие и распаковка архивов ZIP/RAR.
  • Корзина: восстанавливайте удаленные файлы.
  • Просмотр крупных файлов: просматривайте и удаляйте неиспользуемые файлы, чтобы освободить место.
  • Управление приложениями: проверяйте и удаляйте неиспользуемые приложения.
  • Встроенные приложения для удобства пользования: музыкальный проигрыватель, средство просмотра изображений, видеопроигрыватель и средство извлечения файлов.
  • Возможность отобразить скрытые файлы.
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