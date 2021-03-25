PDF Creator - приложение которое позволяет сканировать документы, фотографии, квитанции, отчеты и создавать PDF-файлы на вашем Android-устройстве с помощью встроенной камеры. Программа полностью автономна и не требует подключения к Интернету. Приложение сохраняет историю ваших PDF-файлов и список недавно отсканированных документов. Присутствуют такие функции, как обрезка и фильтры, улучшают видимость ваших документов.

Основные возможности PDF Creator: