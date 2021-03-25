PDF Creator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TrustedApp
|Категории:
|PDF - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|67,13 Мб
|СКАЧАТЬ
PDF Creator - приложение которое позволяет сканировать документы, фотографии, квитанции, отчеты и создавать PDF-файлы на вашем Android-устройстве с помощью встроенной камеры. Программа полностью автономна и не требует подключения к Интернету. Приложение сохраняет историю ваших PDF-файлов и список недавно отсканированных документов. Присутствуют такие функции, как обрезка и фильтры, улучшают видимость ваших документов.
Основные возможности PDF Creator:
- Сканирование документов, фотографий, квитанций, отчетов с возможностью делиться этими отсканированными документами через социальные сети.
- Возможность легко управлять своими отсканированными документами.
- Создание PDF-файлов на вашем Android-устройстве с помощью встроенной камеры.
- Сканер QR-кодов и штрих-кодов.
- Конвертация фотографий в файлы PDF, PNG и JPEG, а также редактирование файлов после сохранения.
- Оптическое распознавание OCR.
- Автоматическое определение нужного фрагмента документа для получения наилучшего качества изображения.
- Множество фильтров при сканировании документа.
- Возможность легко управлять любым типом цифровой подписи и добавлять подпись в любые документы различных размеров.
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