PDF Creator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:PDF - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:67,13 Мб
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PDF Creator - приложение которое позволяет сканировать документы, фотографии, квитанции, отчеты и создавать PDF-файлы на вашем Android-устройстве с помощью встроенной камеры. Программа полностью автономна и не требует подключения к Интернету. Приложение сохраняет историю ваших PDF-файлов и список недавно отсканированных документов. Присутствуют такие функции, как обрезка и фильтры, улучшают видимость ваших документов.

Основные возможности PDF Creator:

  • Сканирование документов, фотографий, квитанций, отчетов с возможностью делиться этими отсканированными документами через социальные сети.
  • Возможность легко управлять своими отсканированными документами.
  • Создание PDF-файлов на вашем Android-устройстве с помощью встроенной камеры.
  • Сканер QR-кодов и штрих-кодов.
  • Конвертация фотографий в файлы PDF, PNG и JPEG, а также редактирование файлов после сохранения.
  • Оптическое распознавание OCR.
  • Автоматическое определение нужного фрагмента документа для получения наилучшего качества изображения.
  • Множество фильтров при сканировании документа.
  • Возможность легко управлять любым типом цифровой подписи и добавлять подпись в любые документы различных размеров.
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