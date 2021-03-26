Hugly Гости ВК для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.63 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,18 Мб
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Hugly Гости ВК - полезное приложение, с помощью которого можно легко и быстро определить, кто же посещал вашу страницу в социальной сети Вконтакте. Благодаря специальным алгоритмам можно отслеживать количество заходов, и узнать просматривал ли посетитель пост или просто исследовал ваш профиль. Кроме того имеется функция наблюдения, позволяющая добавить любого пользователя и отслеживать каждое его посещение сайта.

Основные возможности Hugly Гости ВК:

  • Бесплатный пробный период.
  • Возможность пользоваться приложением абсолютно бесплатно, выполняя несложные задания.
  • Постоянные обновления и добавление новых функций.
  • Удобный, понятный интерфейс.
  • Отзывчивая техподдержка, где можно спросить любой вопрос по приложению.
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