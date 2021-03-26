Hugly Гости ВК - полезное приложение, с помощью которого можно легко и быстро определить, кто же посещал вашу страницу в социальной сети Вконтакте. Благодаря специальным алгоритмам можно отслеживать количество заходов, и узнать просматривал ли посетитель пост или просто исследовал ваш профиль. Кроме того имеется функция наблюдения, позволяющая добавить любого пользователя и отслеживать каждое его посещение сайта.

Основные возможности Hugly Гости ВК: