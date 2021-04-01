Glitch FX для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:42,93 Мб
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Glitch FX - видеоредактор с набором VHS, эффектов сбоев и эффектов Vaporwave, с помощью которого можно превратить свое видео в эстетический шедевр. Доступны различные эффекты и фильтры, например ретро, винтаж, эффекты VHS, анимированный текст и стикеры, а также мощные инструменты редактирования.

Основные возможности Glitch FX:

  • Glitch и Vaporwarve эффекты.
  • Магические эффекты перехода.
  • Анимированный текст и стикеры.
  • Возможность изменять цвет текста и шрифтов.
  • Большое количество разнообразных шрифтов: рукописные шрифты, глитч-шрифты, испарительный шрифт и пр.
  • Анимированный неоновый текст, различные динамические эмодзи / наклейки в разных стилях, таких как кибер-панк, steamwave, future, vintage, Halloween и пр.
  • Музыка и звуковые эффекты.
  • Возможность загружать свою музыку, и создавать видео со своими любимыми треками.
  • Инструменты для редактирования видео.
  • Возможность быстро сохранять видео и загружать свои шедевры на YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram.
  • Экспорт видео в HD в формате 720p, 1080p и 2K без потери качества.
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