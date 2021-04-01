Glitch FX - видеоредактор с набором VHS, эффектов сбоев и эффектов Vaporwave, с помощью которого можно превратить свое видео в эстетический шедевр. Доступны различные эффекты и фильтры, например ретро, винтаж, эффекты VHS, анимированный текст и стикеры, а также мощные инструменты редактирования.

Основные возможности Glitch FX: