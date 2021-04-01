Glitch FX для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VivaCut
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|42,93 Мб
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Glitch FX - видеоредактор с набором VHS, эффектов сбоев и эффектов Vaporwave, с помощью которого можно превратить свое видео в эстетический шедевр. Доступны различные эффекты и фильтры, например ретро, винтаж, эффекты VHS, анимированный текст и стикеры, а также мощные инструменты редактирования.
Основные возможности Glitch FX:
- Glitch и Vaporwarve эффекты.
- Магические эффекты перехода.
- Анимированный текст и стикеры.
- Возможность изменять цвет текста и шрифтов.
- Большое количество разнообразных шрифтов: рукописные шрифты, глитч-шрифты, испарительный шрифт и пр.
- Анимированный неоновый текст, различные динамические эмодзи / наклейки в разных стилях, таких как кибер-панк, steamwave, future, vintage, Halloween и пр.
- Музыка и звуковые эффекты.
- Возможность загружать свою музыку, и создавать видео со своими любимыми треками.
- Инструменты для редактирования видео.
- Возможность быстро сохранять видео и загружать свои шедевры на YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram.
- Экспорт видео в HD в формате 720p, 1080p и 2K без потери качества.
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