Private Notepad для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alexander Malikov
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|10,06 Мб
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Private Notepad - защищенная записная книжка, которая позволит вам создавать заметки, напоминания и списки, а также добавлять в них фотографии. Помимо защиты паролем, поддерживает шифрование текста и фото. Присутствует возможность включить синхронизацию заметок с облаком.
Ключевые особенности Private Notepad:
- Работа с блокнотом без подключения к интернету.
- Загрузка заметок и списков в облако для восстановления данных. Текст и изображения в облаке также шифруются.
- Синхронизация между устройствами.
- Импорт и экспорт данных блокнота в PDF или TXT файл.
- Создание записей неограниченного размера.
- Возможность отменять последние изменения в блокноте с помощью кнопки Undo.
- Конвертация текста в список (например, список покупок, список дел и т.д.).
- Поиск нужных слов и фраз в записной книжке и внутри отдельной заметки.
- Напоминания.
- Темы оформления.
- Возможность структурировать блокнот при помощи ярлыков, чтобы быстро находить нужные заметки.
- Разные цвета заметок для более удобной организации данных.
- Автосохранение.
- Полный контроль над данными блокнота.
- Защита заметок и скрытие фото при помощи пароля, PIN-кода или графического ключа.
- Шифрование заметок и фотографий производится по стандарту AES.
- Фото взломщика.
- Сканер отпечатка пальцев.
- Защита паролем только отдельных заметок и напоминаний.
- Скрытие отдельных заметок.
- Самоуничтожение заметок.
- Подробный FAQ и круглосуточная поддержка.
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Admin
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