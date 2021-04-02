Private Notepad для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10,06 Мб
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Private Notepad - защищенная записная книжка, которая позволит вам создавать заметки, напоминания и списки, а также добавлять в них фотографии. Помимо защиты паролем, поддерживает шифрование текста и фото. Присутствует возможность включить синхронизацию заметок с облаком.

Ключевые особенности Private Notepad:

  • Работа с блокнотом без подключения к интернету.
  • Загрузка заметок и списков в облако для восстановления данных. Текст и изображения в облаке также шифруются.
  • Синхронизация между устройствами.
  • Импорт и экспорт данных блокнота в PDF или TXT файл.
  • Создание записей неограниченного размера.
  • Возможность отменять последние изменения в блокноте с помощью кнопки Undo.
  • Конвертация текста в список (например, список покупок, список дел и т.д.).
  • Поиск нужных слов и фраз в записной книжке и внутри отдельной заметки.
  • Напоминания.
  • Темы оформления.
  • Возможность структурировать блокнот при помощи ярлыков, чтобы быстро находить нужные заметки.
  • Разные цвета заметок для более удобной организации данных.
  • Автосохранение.
  • Полный контроль над данными блокнота.
  • Защита заметок и скрытие фото при помощи пароля, PIN-кода или графического ключа.
  • Шифрование заметок и фотографий производится по стандарту AES.
  • Фото взломщика.
  • Сканер отпечатка пальцев.
  • Защита паролем только отдельных заметок и напоминаний.
  • Скрытие отдельных заметок.
  • Самоуничтожение заметок.
  • Подробный FAQ и круглосуточная поддержка.
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