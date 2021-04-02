Private Notepad - защищенная записная книжка, которая позволит вам создавать заметки, напоминания и списки, а также добавлять в них фотографии. Помимо защиты паролем, поддерживает шифрование текста и фото. Присутствует возможность включить синхронизацию заметок с облаком.

Ключевые особенности Private Notepad: