Pixalock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Alexander Malikov
|Категория:
|Локеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6,32 Мб
|СКАЧАТЬ
Pixalock - надежное хранилище для фото и видео, которое позволяет защитить их при помощи пароля, шифрования и других опций. После импорта в приложение все картинки и видео будут доступны только при вводе пароля, а кроме того будут храниться в зашифрованном виде.
Основные функции Pixalock:
- Защита импортированных фото и видео цифровым PIN-кодом.
- Доступ по отпечатку пальца.
- Все фото и видео шифруются по стандарту AES 256, используемом в банковских системах.
- Возможность создавать альбомы чтобы упорядочить свой фотосейф.
- Приложение поддерживает не только фото, но и видео.
- Наличие уведомлений владельца, если кто-то попытается взломать ваш фотосейф и снимок фотографии взломщика.
- Временная блокировка ввода PIN-кода: защита от перебора паролей.
- Синхронизация фотосейфа с безопасным облаком (опционально), с возможностью быстро восстановить свои фото и видео в случае смены или потери телефона.
- Поддержка.
- Отсутствие рекламы.
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Admin
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