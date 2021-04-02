Pixalock - надежное хранилище для фото и видео, которое позволяет защитить их при помощи пароля, шифрования и других опций. После импорта в приложение все картинки и видео будут доступны только при вводе пароля, а кроме того будут храниться в зашифрованном виде.

Основные функции Pixalock: