Pixalock для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Локеры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:6,32 Мб
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Pixalock скриншот № 1
Pixalock скриншот № 2
Pixalock скриншот № 3
Pixalock скриншот № 4

Pixalock - надежное хранилище для фото и видео, которое позволяет защитить их при помощи пароля, шифрования и других опций. После импорта в приложение все картинки и видео будут доступны только при вводе пароля, а кроме того будут храниться в зашифрованном виде.

Основные функции Pixalock:

  • Защита импортированных фото и видео цифровым PIN-кодом.
  • Доступ по отпечатку пальца.
  • Все фото и видео шифруются по стандарту AES 256, используемом в банковских системах.
  • Возможность создавать альбомы чтобы упорядочить свой фотосейф.
  • Приложение поддерживает не только фото, но и видео.
  • Наличие уведомлений владельца, если кто-то попытается взломать ваш фотосейф и снимок фотографии взломщика.
  • Временная блокировка ввода PIN-кода: защита от перебора паролей.
  • Синхронизация фотосейфа с безопасным облаком (опционально), с возможностью быстро восстановить свои фото и видео в случае смены или потери телефона.
  • Поддержка.
  • Отсутствие рекламы.
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