HTTP Downloader - простой в использовании менеджер закачек, который поддерживает максимальное количество загрузок с минимальным потреблением системных ресурсов. Пользователь может полностью управлять запуском, паузой, остановкой и очередью загрузки. Присутствует возможность загружать файлы через прокси-серверы.

HTTP Downloader поддерживает перетаскивание ссылок в главное окно программы, или же, можно вручную добавить URL(ы). Можно разделить каждую загрузку на несколько частей, имеется SSL / TSL версии для использования для HTTPS соединений, аутентификации информации, а также любые необходимые куки, заголовки и POST-данные. Программа не требует установки.