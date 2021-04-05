HTTP Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Eric Kutcher
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|437 Кб
|СКАЧАТЬ
HTTP Downloader - простой в использовании менеджер закачек, который поддерживает максимальное количество загрузок с минимальным потреблением системных ресурсов. Пользователь может полностью управлять запуском, паузой, остановкой и очередью загрузки. Присутствует возможность загружать файлы через прокси-серверы.
HTTP Downloader поддерживает перетаскивание ссылок в главное окно программы, или же, можно вручную добавить URL(ы). Можно разделить каждую загрузку на несколько частей, имеется SSL / TSL версии для использования для HTTPS соединений, аутентификации информации, а также любые необходимые куки, заголовки и POST-данные. Программа не требует установки.
Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр...
Ummy Video Downloader 1.10.10.7
Ummy Video Downloader - удобное в эксплуатации приложение для загрузки видео с YouTube. Присутствует...
VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как...
Teleport Pro - эта популярнейшая программа позволяет скачивать сайты, причем как полностью (при...
Internet Download Manager 6.38 Build 18
Internet Download Manager - предназначен для организации загрузок файлов из Интернет. Различные...
VKSaver - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволит скачивать...
Отзывы о программе HTTP Downloader
Admin
Отзывов о программе HTTP Downloader 1.0.3.7 пока нет, можете добавить...