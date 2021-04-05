HTTP Downloader для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:437 Кб
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HTTP Downloader - простой в использовании менеджер закачек, который поддерживает максимальное количество загрузок с минимальным потреблением системных ресурсов. Пользователь может полностью управлять запуском, паузой, остановкой и очередью загрузки. Присутствует возможность загружать файлы через прокси-серверы.

HTTP Downloader поддерживает перетаскивание ссылок в главное окно программы, или же, можно вручную добавить URL(ы). Можно разделить каждую загрузку на несколько частей, имеется SSL / TSL версии для использования для HTTPS соединений, аутентификации информации, а также любые необходимые куки, заголовки и POST-данные. Программа не требует установки.

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