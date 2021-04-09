UTM Geo Map - простое и легкое в использовании приложение для геодезии, топографии, батиметрии и ГИС, которое идеально подходит для инженерной геодезии, гражданского строительства, геологии и других дисциплин, связанных с картами, координатами, местоположением, адресом и пространственным анализом. Может использоваться в качестве инструмента для определения положения, координат, местоположения и адреса, измерения площади и расстояния, простого пространственного анализа, такого как наложение, буферизация, триангуляция TIN / Делоне, диаграмма Вороного, выпуклый корпус, сглаживание, отображение карты WMS (сервер карт) и т.п.

Основные возможности UTM Geo Map: