UTM Geo Map для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:GPS - Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,67 Мб
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UTM Geo Map - простое и легкое в использовании приложение для геодезии, топографии, батиметрии и ГИС, которое идеально подходит для инженерной геодезии, гражданского строительства, геологии и других дисциплин, связанных с картами, координатами, местоположением, адресом и пространственным анализом. Может использоваться в качестве инструмента для определения положения, координат, местоположения и адреса, измерения площади и расстояния, простого пространственного анализа, такого как наложение, буферизация, триангуляция TIN / Делоне, диаграмма Вороного, выпуклый корпус, сглаживание, отображение карты WMS (сервер карт) и т.п.

Основные возможности UTM Geo Map:

  • Возможность получать широту и долготу, UTM, MGRS (WGS84) и других CRS (с использованием кодов EPSG) в реальном времени, регистрации точек с данными координат, затраченного времени, заметок / меток, высота (надбавка), адреса, фотографии и т. д.
  • Получение координат в автономном режиме (без доступа к Интернету), ваш мобильный телефон будет работать как портативный GPS для получения координат широты и долготы, UTM, MGRS, высоты (эллипсоид), высоты MSL ( EGM96), точность, спутник и другая полезная информация.
  • Экспорт координат в форматы CSV, KML, DXF и GPX.
  • Конвертер для ручного преобразования координат из широты и долготы в UTM и MGRS и наоборот. Поддерживается пакетное преобразование.
  • Измерение расстояния и площади (вспомогательные единицы: м, км, фут, мили, гектар, акр), регистрации линий / многоугольников, автоматического создания многоугольников из точек измерения, создания буферов из линий / polygons, overlay и т.д.
  • Карта маркеров.
  • Модуль с картой и компасом с магнитным склонением может использоваться для помощи в навигации или измерении азимутального угла, а также в определении расстояния и направления.
  • Профиль высоты на основе данных о высоте в единицах измерения и футов / миль.
  • Модуль для создания контуров на основе количества горизонтальных линий, желаемой высоты или интервала изолиний.
  • Цифровая модель местности, модуль интерполяции случайной сетки для создания регулярной сетки ЦММ / ЦМР из случайных точек или существующих горизонталей.
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