Программы для Android » Видео » Редакторы » Magic Video Maker 1.8.5 (3985)

Magic Video Maker для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.5 (3985) | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:42,4 Мб
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Magic Video Maker - приложение для обработки видео, которое предлагает встроенную аудио библиотеку, возможность добавлять тексты и стикеры, накладывать спецэффекты и многое другое.

Основные возможности Magic Video Maker:

  • Инструменты для быстрого монтажа видео.
  • Автоматически вырезает из роликов фрагменты без звука.
  • Настройка уровня громкости в видео по своему желанию.
  • Возможность вырезать паузы в разговоре, убирать ненужные фрагменты, монтировать скетчи и ролики высокого качества.
  • Обрезка видео, возможность разделить на части или объединить несколько видео без потери качества.
  • Возможность добавить на видео цветной фон или сделать фон размытым.
  • Поворот видео на 90 градусов либо возможность перевернуть его по горизонтали или вертикали.
  • Фильтры и спецэффекты. Возможность менять яркость, контраст и насыщенность видео.
  • Добавление бесплатных или собственных музыкальных файлов либо музыки для видеоблогов.
  • Тексты, стикеры и эмотиконы.
  • Возможность менять параметры видео и экспортировать их в разном разрешении (720p, 1080p, 2K) без потери качества.
  • Шаблоны для разных жанров, чтобы создавать видео в одно касание.
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