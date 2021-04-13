Magic Video Maker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.5 (3985) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|APPS INNOVA
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|42,4 Мб
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Magic Video Maker - приложение для обработки видео, которое предлагает встроенную аудио библиотеку, возможность добавлять тексты и стикеры, накладывать спецэффекты и многое другое.
Основные возможности Magic Video Maker:
- Инструменты для быстрого монтажа видео.
- Автоматически вырезает из роликов фрагменты без звука.
- Настройка уровня громкости в видео по своему желанию.
- Возможность вырезать паузы в разговоре, убирать ненужные фрагменты, монтировать скетчи и ролики высокого качества.
- Обрезка видео, возможность разделить на части или объединить несколько видео без потери качества.
- Возможность добавить на видео цветной фон или сделать фон размытым.
- Поворот видео на 90 градусов либо возможность перевернуть его по горизонтали или вертикали.
- Фильтры и спецэффекты. Возможность менять яркость, контраст и насыщенность видео.
- Добавление бесплатных или собственных музыкальных файлов либо музыки для видеоблогов.
- Тексты, стикеры и эмотиконы.
- Возможность менять параметры видео и экспортировать их в разном разрешении (720p, 1080p, 2K) без потери качества.
- Шаблоны для разных жанров, чтобы создавать видео в одно касание.
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