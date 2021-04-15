U-Dictionary для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.7.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Talent Education Inc
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|22,47 Мб
|СКАЧАТЬ
U-Dictionary - бесплатное приложение, которое совмещает в себе словарь и переводчик, позволяющее вам преодолевать языковые барьеры в любое время и в любом месте. Включает в себя оригинальные словари, такие как словарь Collins Advanced Dictionary, словарь WordNet, примеры от носителей языка, синонимы, антонимы и многое другое. Приложение также предоставляет видео на английском языке, игры и викторины для того, чтобы помочь в изучении английского языка.
Основные функции U-Dictionary:
- При помощи волшебного шара, делайте переводы в любом приложении. Общайтесь без границ и читайте без барьеров.
- Перевод текста на более чем 108 языков.
- Мгновенный перевод текста с помощью встроенной камеры. Распознает 12 языков.
- Голосовой перевод распознает 49 акцентов и 35 языков.
- Проверка грамматики на английском и возможность легко исправлять ошибки.
- Перевод в панели уведомлений без открытия U-Dictionary.
- Оффлайн словарь для 44 языков, а также словарь синонимов, антонимов, словарь Collins Advanced Dictionary и WordNet Dictionary.
- Бесплатная загрузка пакетов для перевода в автономном режиме для 58 языков.
- Слова на экране блокировки. Расширяйте свой лексикон в любое время.
- Копируйте любое слово или предложение во время просмотра веб-страниц или обмена текстовыми сообщениями. Мгновенно получайте их значения.
- Добавляйте в закладки важные слова и группируйте их по разным папкам. Пересматривайте время от времени.
- Достоверный британский и американский акценты. Слушайте и учитесь.
- Аутентичные предложения, собранные с известных международных новостных сайтов, таких как BBC, NPR и др.
- Игра в поиск синонимов и игра в орфографически правильное написание. Играйте и учитесь.
- Увлекательные видео.
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