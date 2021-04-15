U-Dictionary - бесплатное приложение, которое совмещает в себе словарь и переводчик, позволяющее вам преодолевать языковые барьеры в любое время и в любом месте. Включает в себя оригинальные словари, такие как словарь Collins Advanced Dictionary, словарь WordNet, примеры от носителей языка, синонимы, антонимы и многое другое. Приложение также предоставляет видео на английском языке, игры и викторины для того, чтобы помочь в изучении английского языка.

Основные функции U-Dictionary: