Freetour.com для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Путеводители
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:48.92 Мб
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Freetour.com — приложение для поиска и бронирования экскурсий и туристических мероприятий по всему миру. Предлагает широкий выбор бесплатных и недорогих туров, тематических пешеходных маршрутов, ночных мероприятий, однодневных и многодневных поездок. База приложения содержит тысячи мероприятий в более чем 115 странах, включая свыше 1200 бесплатных экскурсий в более чем 400 направлениях.

Пользователи могут выбрать тур, ориентрируясь на оценки, отзывы и фотографии, опубликованные другими участниками. Все мероприятия проходят проверку и публикуются только после модерации. После завершения экскурсии пользователь может оставить отзыв и лично оценить качество проведённого тура и работу гида. Также предусмотрена возможность фильтрации по языку, продолжительности и типу мероприятия.

Список основных возможностей Freetour.com:

  • Выполняет поиск и бронирование бесплатных и недорогих туров по всему миру.
  • Обеспечивает поиск туров по языку проведения и другим параметрам.
  • Предлагает доступ к экскурсиям в более чем 115 странах и 400 направлениях.
  • Поддерживает различные типы туров: пешеходные, велосипедные, ночные, культурные и тематические.
  • Дает возможность просматривать фото, видео, отзывы и рейтинги туров.
  • Отсутствуют дополнительные комиссий за бронирование и скрытых платежей.
  • Базы экскурсий регулярно обновляются и добавляются новые направления.
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Отзывы о программе Freetour.com

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