Freetour.com — приложение для поиска и бронирования экскурсий и туристических мероприятий по всему миру. Предлагает широкий выбор бесплатных и недорогих туров, тематических пешеходных маршрутов, ночных мероприятий, однодневных и многодневных поездок. База приложения содержит тысячи мероприятий в более чем 115 странах, включая свыше 1200 бесплатных экскурсий в более чем 400 направлениях.

Пользователи могут выбрать тур, ориентрируясь на оценки, отзывы и фотографии, опубликованные другими участниками. Все мероприятия проходят проверку и публикуются только после модерации. После завершения экскурсии пользователь может оставить отзыв и лично оценить качество проведённого тура и работу гида. Также предусмотрена возможность фильтрации по языку, продолжительности и типу мероприятия.

Список основных возможностей Freetour.com: