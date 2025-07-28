Freetour.com для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Freetour.com GmbH
|Категория:
|Путеводители
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|48.92 Мб
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Freetour.com — приложение для поиска и бронирования экскурсий и туристических мероприятий по всему миру. Предлагает широкий выбор бесплатных и недорогих туров, тематических пешеходных маршрутов, ночных мероприятий, однодневных и многодневных поездок. База приложения содержит тысячи мероприятий в более чем 115 странах, включая свыше 1200 бесплатных экскурсий в более чем 400 направлениях.
Пользователи могут выбрать тур, ориентрируясь на оценки, отзывы и фотографии, опубликованные другими участниками. Все мероприятия проходят проверку и публикуются только после модерации. После завершения экскурсии пользователь может оставить отзыв и лично оценить качество проведённого тура и работу гида. Также предусмотрена возможность фильтрации по языку, продолжительности и типу мероприятия.
Список основных возможностей Freetour.com:
- Выполняет поиск и бронирование бесплатных и недорогих туров по всему миру.
- Обеспечивает поиск туров по языку проведения и другим параметрам.
- Предлагает доступ к экскурсиям в более чем 115 странах и 400 направлениях.
- Поддерживает различные типы туров: пешеходные, велосипедные, ночные, культурные и тематические.
- Дает возможность просматривать фото, видео, отзывы и рейтинги туров.
- Отсутствуют дополнительные комиссий за бронирование и скрытых платежей.
- Базы экскурсий регулярно обновляются и добавляются новые направления.
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