VoiceMap — приложение для самостоятельных аудиотуров, использует GPS-навигацию для синхронизации рассказов с местоположением пользователя. База содержит более 1500 маршрутов в более чем 70 странах мира, позволяет исследовать города, музеи и природные объекты без необходимости следовать за группой или постоянно смотреть в экран смартфона. Маршруты создаются местными жителями, профессиональными гидами, писателями, журналистами и другими экспертами, знакомыми с культурными и историческими особенностями местности.

После запуска выбранного тура пользователь может идти пешком, ехать на велосипеде или автотранспорте, а аудио автоматически начнёт воспроизводиться в нужный момент, в зависимости от текущей локации. Это позволяет сосредоточиться на исследовании и не отвлекаться на телефон. При необходимости аудиофайлы можно загрузить заранее, чтобы использовать приложение в оффлайн-режиме.

Список основных возможностей VoiceMap: