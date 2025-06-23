VoiceMap для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:14.2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Путеводители
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30.92 Мб
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VoiceMap — приложение для самостоятельных аудиотуров, использует GPS-навигацию для синхронизации рассказов с местоположением пользователя. База содержит более 1500 маршрутов в более чем 70 странах мира, позволяет исследовать города, музеи и природные объекты без необходимости следовать за группой или постоянно смотреть в экран смартфона. Маршруты создаются местными жителями, профессиональными гидами, писателями, журналистами и другими экспертами, знакомыми с культурными и историческими особенностями местности. 

После запуска выбранного тура пользователь может идти пешком, ехать на велосипеде или автотранспорте, а аудио автоматически начнёт воспроизводиться в нужный момент, в зависимости от текущей локации. Это позволяет сосредоточиться на исследовании и не отвлекаться на телефон. При необходимости аудиофайлы можно загрузить заранее, чтобы использовать приложение в оффлайн-режиме.

Список основных возможностей VoiceMap:

  • Предлагает аудиотуры с автоматическим синхронизированием с передвижением.
  • Дает возможность использовать при пеших прогулках, велопоездках, на автомобиле или лодке.
  • Поддерживает экскурсий внутри помещений, включая музеи и выставочные пространства.
  • Туры, разработанные профессионалами и местными жителями, знающими специфику локации.
  • Содержит более чем 1500 турам в более чем 70 странах.
  • Дает возможность загружать аудиофайлы и карты для офлайн-режима.
  • Адаптирован к любому темпу: можно делать перерывы и продолжать экскурсию позже.
  • Регулярно обновление и расширение списка доступных туров.
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