VoiceMap для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|14.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AudioGuide
|Категория:
|Путеводители
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30.92 Мб
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VoiceMap — приложение для самостоятельных аудиотуров, использует GPS-навигацию для синхронизации рассказов с местоположением пользователя. База содержит более 1500 маршрутов в более чем 70 странах мира, позволяет исследовать города, музеи и природные объекты без необходимости следовать за группой или постоянно смотреть в экран смартфона. Маршруты создаются местными жителями, профессиональными гидами, писателями, журналистами и другими экспертами, знакомыми с культурными и историческими особенностями местности.
После запуска выбранного тура пользователь может идти пешком, ехать на велосипеде или автотранспорте, а аудио автоматически начнёт воспроизводиться в нужный момент, в зависимости от текущей локации. Это позволяет сосредоточиться на исследовании и не отвлекаться на телефон. При необходимости аудиофайлы можно загрузить заранее, чтобы использовать приложение в оффлайн-режиме.
Список основных возможностей VoiceMap:
- Предлагает аудиотуры с автоматическим синхронизированием с передвижением.
- Дает возможность использовать при пеших прогулках, велопоездках, на автомобиле или лодке.
- Поддерживает экскурсий внутри помещений, включая музеи и выставочные пространства.
- Туры, разработанные профессионалами и местными жителями, знающими специфику локации.
- Содержит более чем 1500 турам в более чем 70 странах.
- Дает возможность загружать аудиофайлы и карты для офлайн-режима.
- Адаптирован к любому темпу: можно делать перерывы и продолжать экскурсию позже.
- Регулярно обновление и расширение списка доступных туров.
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