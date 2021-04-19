Whale Browser для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.116.15 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:2,68 Мб
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Whale Browser - кросплатформенный браузер на базе Chromium, который предлагает все необходимые функции и инструменты для комфортного серфинга. Присутствует синхронизация всех ваших закладок, истории и других данных, имеется встроенный блокировщик рекламы, функциональная боковая панель, предлагающая ряд полезных инструментов, как например быстрый поиск, часто посещаемые сайты, перевод, заметки и калькулятор.

На стартовой странице доступны виджеты в виде цифровых или аналоговых часов, а также настраиваемая панель быстрого доступа. Имеется возможность в одном окне открыть одновременно два сайта, сменные темы оформления, управление жестами мыши.

Ключевые особенности Whale Browser:

  • Встроенный блокировщик рекламы.
  • Функциональная боковая панель с инструментами и ссылками.
  • Виджеты в виде цифровых или аналоговых часов.
  • Настраиваемая панель быстрого доступа.
  • Одновременный просмотр двух сайтов в одном окне.
  • Поддержка жестов мыши.
  • Сменные темы оформления.
  • Синхронизация между устройствами.
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