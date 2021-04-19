Whale Browser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.116.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NAVER Corp.
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|2,68 Мб
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Whale Browser - кросплатформенный браузер на базе Chromium, который предлагает все необходимые функции и инструменты для комфортного серфинга. Присутствует синхронизация всех ваших закладок, истории и других данных, имеется встроенный блокировщик рекламы, функциональная боковая панель, предлагающая ряд полезных инструментов, как например быстрый поиск, часто посещаемые сайты, перевод, заметки и калькулятор.
На стартовой странице доступны виджеты в виде цифровых или аналоговых часов, а также настраиваемая панель быстрого доступа. Имеется возможность в одном окне открыть одновременно два сайта, сменные темы оформления, управление жестами мыши.
Ключевые особенности Whale Browser:
- Встроенный блокировщик рекламы.
- Функциональная боковая панель с инструментами и ссылками.
- Виджеты в виде цифровых или аналоговых часов.
- Настраиваемая панель быстрого доступа.
- Одновременный просмотр двух сайтов в одном окне.
- Поддержка жестов мыши.
- Сменные темы оформления.
- Синхронизация между устройствами.
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