Whale Browser - кросплатформенный браузер на базе Chromium, который предлагает все необходимые функции и инструменты для комфортного серфинга. Присутствует синхронизация всех ваших закладок, истории и других данных, имеется встроенный блокировщик рекламы, функциональная боковая панель, предлагающая ряд полезных инструментов, как например быстрый поиск, часто посещаемые сайты, перевод, заметки и калькулятор.

На стартовой странице доступны виджеты в виде цифровых или аналоговых часов, а также настраиваемая панель быстрого доступа. Имеется возможность в одном окне открыть одновременно два сайта, сменные темы оформления, управление жестами мыши.

Ключевые особенности Whale Browser: