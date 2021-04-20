Калькулятор дробей для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|UUCMobile
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|8,9 Мб
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Калькулятор дробей - незаменимое приложение на занятиях по математике в школе и дома для работы с десятичными дробями, процентами и скобками, которое предоставляет подробное пошаговое решение. Кроме того программа будет очень полезна при проверке домашних заданий, ГДЗ, в школе (математика 5 и 6 класс), а также подготовке рецептов или на работе в строительных проектах.
Особенности приложения Калькулятор дробей:
- Отображение целых чисел и дробей в ясной и понятной форме.
- Преобразование дробей в десятичные и наоборот.
- Поддержка скобок и вычислений с процентами.
- Автоматическое уменьшение результата до своей простейшей формы.
- Тройная клавиатура для быстрого набора.
- Работа с очень большими числами.
- Неограниченное количество дробей в выражении.
- Автоматическая прокрутка до конца при вводе длинных выражений.
- Поддержка телефонов и планшетов.
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