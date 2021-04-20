Калькулятор дробей - незаменимое приложение на занятиях по математике в школе и дома для работы с десятичными дробями, процентами и скобками, которое предоставляет подробное пошаговое решение. Кроме того программа будет очень полезна при проверке домашних заданий, ГДЗ, в школе (математика 5 и 6 класс), а также подготовке рецептов или на работе в строительных проектах.

Особенности приложения Калькулятор дробей: