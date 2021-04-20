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Калькулятор дробей для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:8,9 Мб
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Калькулятор дробей - незаменимое приложение на занятиях по математике в школе и дома для работы с десятичными дробями, процентами и скобками, которое предоставляет подробное пошаговое решение. Кроме того программа будет очень полезна при проверке домашних заданий, ГДЗ, в школе (математика 5 и 6 класс), а также подготовке рецептов или на работе в строительных проектах.

Особенности приложения Калькулятор дробей:

  • Отображение целых чисел и дробей в ясной и понятной форме.
  • Преобразование дробей в десятичные и наоборот.
  • Поддержка скобок и вычислений с процентами.
  • Автоматическое уменьшение результата до своей простейшей формы.
  • Тройная клавиатура для быстрого набора.
  • Работа с очень большими числами.
  • Неограниченное количество дробей в выражении.
  • Автоматическая прокрутка до конца при вводе длинных выражений.
  • Поддержка телефонов и планшетов.
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