SkySafari для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.8.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:31,83 Мб
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SkySafari - простой в использовании мобильный планетарий для исследования ночного неба, с помощью которого можно легко находить нужные небесные объекты, включая планеты, созвездия, спутники, миллионы звёзд и объекты глубокого космоса. Присутствует большая база с интерактивной информацией и красивая графическая составляющая.

Особенности SkySafari:

  • Возможность симулировать ночное небо из любой точки земли, переводя время вперёд или назад.
  • Анимированные метеоритные дожди, приближения комет, транзиты, соединения и другие небесные явления.
  • Просмотр галактик, созвездий и других объектов вселенной в мельчайших деталях.
  • Функция для отображения наилучших объектов, доступных для наблюдения сегодняшней ночью.
  • Карта звездного неба автоматически обновляется в соответствии с вашими движением в реальном времени, дабы получить наилучшие результаты и удовольствие от наблюдений.
  • Ночной режим.
  • Возможность находить положение Солнца, Луны или Марса, благодаря обширной базе данных отслеживания.
  • Огромная база описаний объектов позволит вам узнать больше об интересующем вас объекте.
  • 120 000 тысяч звёзд, свыше 200 звёздных скоплений, туманностей и галактик; все основные планеты и спутники, а также десятки комет, астероидов и космических спутников, включая Международную космическую станцию (МКС).
  • Режим орбиты (требуется покупка внутри приложения).
  • И многое другое...
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Отзывы о программе SkySafari

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