SkySafari для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.8.0.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simulation Curriculum Corp.
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|31,83 Мб
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SkySafari - простой в использовании мобильный планетарий для исследования ночного неба, с помощью которого можно легко находить нужные небесные объекты, включая планеты, созвездия, спутники, миллионы звёзд и объекты глубокого космоса. Присутствует большая база с интерактивной информацией и красивая графическая составляющая.
Особенности SkySafari:
- Возможность симулировать ночное небо из любой точки земли, переводя время вперёд или назад.
- Анимированные метеоритные дожди, приближения комет, транзиты, соединения и другие небесные явления.
- Просмотр галактик, созвездий и других объектов вселенной в мельчайших деталях.
- Функция для отображения наилучших объектов, доступных для наблюдения сегодняшней ночью.
- Карта звездного неба автоматически обновляется в соответствии с вашими движением в реальном времени, дабы получить наилучшие результаты и удовольствие от наблюдений.
- Ночной режим.
- Возможность находить положение Солнца, Луны или Марса, благодаря обширной базе данных отслеживания.
- Огромная база описаний объектов позволит вам узнать больше об интересующем вас объекте.
- 120 000 тысяч звёзд, свыше 200 звёздных скоплений, туманностей и галактик; все основные планеты и спутники, а также десятки комет, астероидов и космических спутников, включая Международную космическую станцию (МКС).
- Режим орбиты (требуется покупка внутри приложения).
- И многое другое...
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