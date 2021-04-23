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Звуки для сна для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.1.0.RC-GP(88) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:45,33 Мб
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Звуки для сна - коллекция высококачественных успокаивающих звуков, прослушивая которые вы сможете расслабиться после тяжелого трудового дня и быстрее уснуть. Наслаждайтесь качественными звуками для сна и просыпайтесь по-настоящему обновленным.

Доступно 12 настраиваемых звуков природы, включая Освежающий дождь, Дождь в лесу, Старинный поезд, Над уровнем неба, Успокаивающая прогулка, Тихая пещера, Безмолвная ночь, Вечерний пляж, Веселый ручеек, Зимний домик, Тропический лес и Осенний лес.

Основные преимущества программы Звуки для сна:

  • Качественные успокаивающие звуки.
  • Более крепкий непрерывный сон.
  • Настраиваемые сочетания.
  • Средство против храпа.
  • Простой и приятный дизайн.
  • Таймер: приложение может отключаться автоматически.
  • Красивые фоновые изображения.
  • Установка на SD-карту.
  • Работа в режиме оффлайн (нет необходимости в подключении к Интернету).
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