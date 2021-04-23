Звуки для сна для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.0.RC-GP(88) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Relaxio
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|45,33 Мб
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Звуки для сна - коллекция высококачественных успокаивающих звуков, прослушивая которые вы сможете расслабиться после тяжелого трудового дня и быстрее уснуть. Наслаждайтесь качественными звуками для сна и просыпайтесь по-настоящему обновленным.
Доступно 12 настраиваемых звуков природы, включая Освежающий дождь, Дождь в лесу, Старинный поезд, Над уровнем неба, Успокаивающая прогулка, Тихая пещера, Безмолвная ночь, Вечерний пляж, Веселый ручеек, Зимний домик, Тропический лес и Осенний лес.
Основные преимущества программы Звуки для сна:
- Качественные успокаивающие звуки.
- Более крепкий непрерывный сон.
- Настраиваемые сочетания.
- Средство против храпа.
- Простой и приятный дизайн.
- Таймер: приложение может отключаться автоматически.
- Красивые фоновые изображения.
- Установка на SD-карту.
- Работа в режиме оффлайн (нет необходимости в подключении к Интернету).
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Admin
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