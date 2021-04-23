Звуки для сна - коллекция высококачественных успокаивающих звуков, прослушивая которые вы сможете расслабиться после тяжелого трудового дня и быстрее уснуть. Наслаждайтесь качественными звуками для сна и просыпайтесь по-настоящему обновленным.

Доступно 12 настраиваемых звуков природы, включая Освежающий дождь, Дождь в лесу, Старинный поезд, Над уровнем неба, Успокаивающая прогулка, Тихая пещера, Безмолвная ночь, Вечерний пляж, Веселый ручеек, Зимний домик, Тропический лес и Осенний лес.

Основные преимущества программы Звуки для сна: