В Windows настройками мыши можно управлять с помощью диалогового окна "Свойства мыши". Есть различные способы открыть настройки мыши, например, перейти в Панель управления, и выбрать мышь, которую вы используете, или же воспользоваться диалоговым окном Выполнить.

Кроме того, вы можете использовать приложение "Настройки", чтобы настроить мышь именно так, как вы хотите. Но при всем при этом, отсутствует возможность пакетно изменять настройки мыши, с помощью vbscript или командной строки, что позволяет выполнять нужные задачи за относительно небольшое количество действий. Утилита Mouse settings changer представляет собой портативный бесплатный инструмент без графического интерфейса, предназначенный для изменения настроек мыши без открытия диалогового окна "Свойства мыши".

Например, команда MouseSC_x64.exe /PrimaryButton:Left назначит основной левую кнопку мыши, а команда MouseSC_x64.exe /Speed:10 установит соответствующую скорость указателя мыши. В архиве присутствуют примеры пакетных скриптов, MouseSC_Example.bat и MouseSC_Example2.bat , которые вы можете редактировать в соответствии с вашими потребностями.

Примечание! Если диалоговое окно "Свойства мыши" открыто, то изменение настроек мыши может в нем не отразиться, поэтому перед использованием утилиты Mouse settings changer рекомендуется закрыть окно "Свойства мыши".