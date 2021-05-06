Zenly для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.43.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Карты - другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:20,07 Мб
СКАЧАТЬ
Zenly скриншот № 1
Zenly скриншот № 2
Zenly скриншот № 3
Zenly скриншот № 4

Zenly — это приложение, которая на карте покажет чем заняты ваши друзья или родственники. С помощью программы можно узнать, когда у друзей разрядился телефон и они недоступны, добираться до друзей с помощью любимого транспортного приложения без необходимости спрашивать адрес, получать оповещения, куда друзья собираются в поездку и многое другое. Существует множество способов добавить друзей, но чтобы увидеть их на карте, твоим друзьям нужно будет принять запрос.

Кроме этого в приложении используется особый алгоритм, который позволяет непрерывно обмениваться информацией, при этом практически не расходуя заряд батареи.

Особенности Zenly:

  • Можно в любой момент точно знать, где находятся твои друзья и чем они заняты.
  • Возможность узнавать, когда у друзей разрядился телефон и они недоступны.
  • Возможность "Стукаться" телефонами с друзьями, чтобы все остальные знали: вы проводите время вместе.
  • Возможность узнать, когда они находятся дома, в школе, на работе или по пути в любое из этих мест.
  • Прокладывать маршрут до друзей с помощью любимого транспортного приложения без необходимости спрашивать адрес.
  • Получать оповещения, когда друзья отправляются в поездки.
  • Веселить друзей любимыми эмодзи.
  • Возможность узнавать, когда твои друзья оказываются вместе, с помощью огонька на карте и создать общий чат одним касанием.
  • Возможность на какое-то время исчезнуть с карты.
ТОП-сегодня раздела "Карты"
 

скачать Яндекс.НавигаторЯндекс.Навигатор 5.45

Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...

скачать Где ГАИГде ГАИ 2.1.3

Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением,...

скачать Анти КонтролерыАнти Контролеры 2.0

Анти Контролеры - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое показывает на карте, где в текущий момент стоят контролеры...

скачать 2GIS2GIS 3.19.9 / 5.38.0.319.10

2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список...

скачать inDriverinDriver 3.20.20

Мобильное Android-приложение, которое представляет собой удобное и дешёвое такси,...

скачать RoadlyRoadly 1.7.34

Roadly – приложение станет полезным помощником для водителей, так как оно может заменить...

Отзывы о программе Zenly

Admin

Отзывов о программе Zenly 4.43.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв