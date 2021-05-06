Zenly для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.43.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ZENLY
|Категории:
|Карты - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|20,07 Мб
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Zenly — это приложение, которая на карте покажет чем заняты ваши друзья или родственники. С помощью программы можно узнать, когда у друзей разрядился телефон и они недоступны, добираться до друзей с помощью любимого транспортного приложения без необходимости спрашивать адрес, получать оповещения, куда друзья собираются в поездку и многое другое. Существует множество способов добавить друзей, но чтобы увидеть их на карте, твоим друзьям нужно будет принять запрос.
Кроме этого в приложении используется особый алгоритм, который позволяет непрерывно обмениваться информацией, при этом практически не расходуя заряд батареи.
Особенности Zenly:
- Можно в любой момент точно знать, где находятся твои друзья и чем они заняты.
- Возможность узнавать, когда у друзей разрядился телефон и они недоступны.
- Возможность "Стукаться" телефонами с друзьями, чтобы все остальные знали: вы проводите время вместе.
- Возможность узнать, когда они находятся дома, в школе, на работе или по пути в любое из этих мест.
- Прокладывать маршрут до друзей с помощью любимого транспортного приложения без необходимости спрашивать адрес.
- Получать оповещения, когда друзья отправляются в поездки.
- Веселить друзей любимыми эмодзи.
- Возможность узнавать, когда твои друзья оказываются вместе, с помощью огонька на карте и создать общий чат одним касанием.
- Возможность на какое-то время исчезнуть с карты.
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