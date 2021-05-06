Zenly — это приложение, которая на карте покажет чем заняты ваши друзья или родственники. С помощью программы можно узнать, когда у друзей разрядился телефон и они недоступны, добираться до друзей с помощью любимого транспортного приложения без необходимости спрашивать адрес, получать оповещения, куда друзья собираются в поездку и многое другое. Существует множество способов добавить друзей, но чтобы увидеть их на карте, твоим друзьям нужно будет принять запрос.

Кроме этого в приложении используется особый алгоритм, который позволяет непрерывно обмениваться информацией, при этом практически не расходуя заряд батареи.

Особенности Zenly: