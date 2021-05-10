Investing для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.6.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|INVESTING.com
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|44,17 Мб
|СКАЧАТЬ
Investing - приложение для трейдеров и инвесторов, предлагающий множество глобальных и локальных финансовых инструментов. Присутствует возможность отслеживать информацию об основных глобальных индексах, акциях, облигациях, сырьевых товарах, валютах, процентных ставках, фьючерсах и опционах. Имеется экономический календарь, инструменты для формирования собственного инвестиционного портфеля, уведомления, аналитика и пр.
Основные возможности Investing:
- Котировки в реальном времени более чем 100 000 финансовых инструментов, торгуемых на более чем 70 мировых биржах.
- Автоматическое обновление информации о мировых экономических событиях, индивидуально настроенное в соответствии с вашими интересами.
- Создание собственного настраиваемого списка наблюдения и осуществление мониторинга котировок акций, валют, сырьевых товаров, индексов, ETF и облигаций.
- Настраиваемые уведомления по любым инструментам, экономическим событиям или новым аналитическим статьям.
- Последние новости, видео и аналитика мировых финансовых рынков, а также политики, бизнеса и технологий.
- Быстрый доступ ко всем информационным инструментам, включая экономический календарь, календарь отчетности, сводный технический анализ, котировки рынка, самые информативные графики и многое другое.
- Курсы валютных пар: EUR/USD, GBP/USD, EUR/CHF, AUD/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, BTC/USD, USD/RUB, USD/HKD и других.
- Отслеживание показателей рынка акций ведущих компаний: Газпром (GAZP), Сбербанк (SBER), ФСК ЕЭС (FEES), АК АЛРОСА (ALRS), Аэрофлот (AFLT), Норильский никель (GMKN), ЛУКОЙЛ (LKOH), Роснефть (ROSN), Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Tesla (TSLA) и многих других.
- Возможность следить за всеми основными индексами фондового рынка, в том числе Dow Jones, S&P 500, NYSE, NASDAQ, SmallCap 2000, Merval, Bovespa, RUSSELL 2000, IPC, IPSA, CAC 40, FTSE MIB, IBEX 35, ATX, BEL 20, DAX, BSE Sofia, PX, РТС, ММВБ, CNX Nifty, Hang Seng, KOSPI и пр.
- Данные по облигациям в реальном времени, в том числе по доходным облигациям США, еврооблигациям, государственным ценным бумагам Великобритании, евро-BTP и другим ценным бумагам.
Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность...
Простое и удобное в использовании Android-приложение, которое позволит Вам оплатить нужную...
Бесплатное приложение для мобильных Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому...
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы...
Мобильный сервис быстрых и безопасных онлайн-платежей, который позволяет...
Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая...
Отзывы о программе Investing
Admin
Отзывов о программе Investing 6.6.4 пока нет, можете добавить...