Investing - приложение для трейдеров и инвесторов, предлагающий множество глобальных и локальных финансовых инструментов. Присутствует возможность отслеживать информацию об основных глобальных индексах, акциях, облигациях, сырьевых товарах, валютах, процентных ставках, фьючерсах и опционах. Имеется экономический календарь, инструменты для формирования собственного инвестиционного портфеля, уведомления, аналитика и пр.

Основные возможности Investing: