Investing для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.6.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Финансы, учет
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Размер:44,17 Мб
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Investing - приложение для трейдеров и инвесторов, предлагающий множество глобальных и локальных финансовых инструментов. Присутствует возможность отслеживать информацию об основных глобальных индексах, акциях, облигациях, сырьевых товарах, валютах, процентных ставках, фьючерсах и опционах. Имеется экономический календарь, инструменты для формирования собственного инвестиционного портфеля, уведомления, аналитика и пр.

Основные возможности Investing:

  • Котировки в реальном времени более чем 100 000 финансовых инструментов, торгуемых на более чем 70 мировых биржах.
  • Автоматическое обновление информации о мировых экономических событиях, индивидуально настроенное в соответствии с вашими интересами.
  • Создание собственного настраиваемого списка наблюдения и осуществление мониторинга котировок акций, валют, сырьевых товаров, индексов, ETF и облигаций.
  • Настраиваемые уведомления по любым инструментам, экономическим событиям или новым аналитическим статьям.
  • Последние новости, видео и аналитика мировых финансовых рынков, а также политики, бизнеса и технологий.
  • Быстрый доступ ко всем информационным инструментам, включая экономический календарь, календарь отчетности, сводный технический анализ, котировки рынка, самые информативные графики и многое другое.
  • Курсы валютных пар: EUR/USD, GBP/USD, EUR/CHF, AUD/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, BTC/USD, USD/RUB, USD/HKD и других.
  • Отслеживание показателей рынка акций ведущих компаний: Газпром (GAZP), Сбербанк (SBER), ФСК ЕЭС (FEES), АК АЛРОСА (ALRS), Аэрофлот (AFLT), Норильский никель (GMKN), ЛУКОЙЛ (LKOH), Роснефть (ROSN), Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Tesla (TSLA) и многих других.
  • Возможность следить за всеми основными индексами фондового рынка, в том числе Dow Jones, S&P 500, NYSE, NASDAQ, SmallCap 2000, Merval, Bovespa, RUSSELL 2000, IPC, IPSA, CAC 40, FTSE MIB, IBEX 35, ATX, BEL 20, DAX, BSE Sofia, PX, РТС, ММВБ, CNX Nifty, Hang Seng, KOSPI и пр.
  • Данные по облигациям в реальном времени, в том числе по доходным облигациям США, еврооблигациям, государственным ценным бумагам Великобритании, евро-BTP и другим ценным бумагам.
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