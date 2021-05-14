Ежедневный Гороскоп для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Code Blenders
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,37 Мб
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Ежедневный Гороскоп предоставляет самые точные предсказания для каждого знака зодиака (Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб) на каждый день, а также включает в себя любовный гороскоп, характеристики знаков зодиака (включая элемент, планету, противоположный знак зодиака, цвета, драгоценный камень и ежедневные удачные номера), и подробную информацию о совместимости между знаками зодиака.
Приложение работает даже без подключения к Интернету. Ваш ежедневный гороскоп автоматически загружается каждый день, и он будет готов к чтению при запуске приложения. Ежедневный гороскоп полностью бесплатный и часто обновляется.
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