Easy Notes - бесплатное и очень простое в использовании приложение для заметок и организации задач, в котором можно быстро создавать цветные заметки и контрольные списки, помогающие вам легко организовать задачи и упростить жизнь. Присутствует возможность добавлять фотографии или аудио в свои заметки.

Основные возможности Easy Notes: