Easy Notes для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.52.0508 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:19,11 Мб
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Easy Notes - бесплатное и очень простое в использовании приложение для заметок и организации задач, в котором можно быстро создавать цветные заметки и контрольные списки, помогающие вам легко организовать задачи и упростить жизнь. Присутствует возможность добавлять фотографии или аудио в свои заметки.

Основные возможности Easy Notes:

  • Бесплатный блокнот и записная книжка.
  • Понятный интерфейс, возможность легко делать быстрые заметки, составлять список покупок или контрольные списки.
  • Создание заметок с фотографиями и звуковыми заметками.
  • Возможность закреплять важные заметки и просматривать их в любое время.
  • Настройка напоминаний о заметках.
  • Сортировка заметок по времени и поиск заметок.
  • Организация заметок по цвету и категориям.
  • Автоматическое сохранение заметок сразу при написании.
  • Возможность делиться заметками в разных форматах одним касанием.
  • Контрольный список для организации дел.
  • Персонализация блокнота с помощью тем.
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