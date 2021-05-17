Easy Notes для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.52.0508 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|QR Scanner & QR Code Generator & Radio & Notes
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|19,11 Мб
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Easy Notes - бесплатное и очень простое в использовании приложение для заметок и организации задач, в котором можно быстро создавать цветные заметки и контрольные списки, помогающие вам легко организовать задачи и упростить жизнь. Присутствует возможность добавлять фотографии или аудио в свои заметки.
Основные возможности Easy Notes:
- Бесплатный блокнот и записная книжка.
- Понятный интерфейс, возможность легко делать быстрые заметки, составлять список покупок или контрольные списки.
- Создание заметок с фотографиями и звуковыми заметками.
- Возможность закреплять важные заметки и просматривать их в любое время.
- Настройка напоминаний о заметках.
- Сортировка заметок по времени и поиск заметок.
- Организация заметок по цвету и категориям.
- Автоматическое сохранение заметок сразу при написании.
- Возможность делиться заметками в разных форматах одним касанием.
- Контрольный список для организации дел.
- Персонализация блокнота с помощью тем.
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