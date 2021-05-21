ShareMi для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ShareMi File Sharing and File Transfer Team
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,12 Мб
|СКАЧАТЬ
ShareMi - приложение для обмена файлами, передачи файлов без Интернета, с помощью которого можно легко передавать и делиться всеми видами файлов (приложениями, музыкой, видео, изображениями, apk, pdf, word, excel, zip и пр.) со своими друзьями в любом месте и в любое время.
Основные возможности ShareMi:
- Высокая скорость передачи файлов без потери качества. Максимальная скорость достигает 30МБ/с.
- Возможность делиться и передавать все типы файлов (фильмы, фотографии, видео, музыка, установленные приложения, apks, папки и любые другие файлы).
- Отправка и получение больших файлов без ограничений (размер оригинала) и без потери качества.
- Автоматическое возобновление передачи с точки останова. Ваш перевод был прерван из-за внезапной ошибки.
- Получение приложений, фильмов, музыки всех ваших друзей при подключении.
- Поиск истории передачи с возможностью управления полученными файлами.
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