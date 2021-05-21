ShareMi - приложение для обмена файлами, передачи файлов без Интернета, с помощью которого можно легко передавать и делиться всеми видами файлов (приложениями, музыкой, видео, изображениями, apk, pdf, word, excel, zip и пр.) со своими друзьями в любом месте и в любое время.

Основные возможности ShareMi: