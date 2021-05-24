Clubhouse для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alpha Exploration Co.
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|55,68 Мб
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Clubhouse - мобильное приложение для доступа к нашумевшей одноименной социальной сети, в основе которой лежит голосовое общение.
Соцсеть состоит из комнат по интересам, в которых общаться можно только голосом и только в режиме реального времени, причем записывать разговоры запрещено правилами сервиса. Любой зарегистрированный в Clubhouse пользователь может создать публичную площадку для общения на любую тематику, после чего все его подписчики получат сообщение с предложением присоединиться к разговору, а затем похожее предложение получат уже подписчики присоединившихся.
Есть три категории пользователей: модераторы - создатели комнаты, говорящие (право голоса предоставляет модератор) и слушатели. Все комнаты в соцсети могут быть публичными, частными или доступными только для членов определенного клуба.
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Admin
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