Clubhouse - мобильное приложение для доступа к нашумевшей одноименной социальной сети, в основе которой лежит голосовое общение.

Соцсеть состоит из комнат по ​​интересам, в которых общаться можно только голосом и только в режиме реального времени, причем записывать разговоры запрещено правилами сервиса. Любой зарегистрированный в Clubhouse пользователь может создать публичную площадку для общения на любую тематику, после чего все его подписчики получат сообщение с предложением присоединиться к разговору, а затем похожее предложение получат уже подписчики присоединившихся.

Есть три категории пользователей: модераторы - создатели комнаты, говорящие (право голоса предоставляет модератор) и слушатели. Все комнаты в соцсети могут быть публичными, частными или доступными только для членов определенного клуба.