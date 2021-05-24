Clubhouse для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:55,68 Мб
СКАЧАТЬ
Clubhouse скриншот № 1
Clubhouse скриншот № 2
Clubhouse скриншот № 3
Clubhouse скриншот № 4

Clubhouse - мобильное приложение для доступа к нашумевшей одноименной социальной сети, в основе которой лежит голосовое общение.

Соцсеть состоит из комнат по ​​интересам, в которых общаться можно только голосом и только в режиме реального времени, причем записывать разговоры запрещено правилами сервиса. Любой зарегистрированный в Clubhouse пользователь может создать публичную площадку для общения на любую тематику, после чего все его подписчики получат сообщение с предложением присоединиться к разговору, а затем похожее предложение получат уже подписчики присоединившихся.

Есть три категории пользователей: модераторы - создатели комнаты, говорящие (право голоса предоставляет модератор) и слушатели. Все комнаты в соцсети могут быть публичными, частными или доступными только для членов определенного клуба.

ТОП-сегодня раздела "Блоги, социальные сети"
 

скачать Twitter LiteTwitter Lite 3.0.3

Официальная "облегченная" версия Twitter-клиента для мобильных Android-устройств. Присутствует...

скачать Facebook LiteFacebook Lite 175.0.0.9.119

Facebook заботится о пользователях с недостаточно быстрым интернетом и устройствами с...

скачать ВКонтактеВКонтакте 6.36

ВКонтакте – официальный клиент популярной социальной сети. Установив приложение, вы...

скачать InstagramInstagram 98.0.0.15.119

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг...

скачать Ночной ВКНочной ВК 2.62.432

Стильный и одновременно функциональный клиент для популярной социальной сети ВКонтакте....

скачать GarnyGarny 2.0.10

Полезное Android-приложение для тех пользователей, кто мечтает об идеальном профиле в...

Отзывы о программе Clubhouse

Admin

Отзывов о программе Clubhouse 0.1.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв