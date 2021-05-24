Trovo - интерактивная платформа для стриминга игр и онлайн трансляций, которая также позволяет просматривать интересующий вас контент просмотра и общаться с другими пользователями со всего мира. Вы сможете увидеть самые популярные игры в действии, поделиться своим игровым опытом и присоединиться к развлекательному сообществу, созданному специально для геймеров, создателей и исполнителей.

Основные возможности Trovo: