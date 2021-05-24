Trovo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.15.1.52 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TLiveGames
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,37 Мб
|СКАЧАТЬ
Trovo - интерактивная платформа для стриминга игр и онлайн трансляций, которая также позволяет просматривать интересующий вас контент просмотра и общаться с другими пользователями со всего мира. Вы сможете увидеть самые популярные игры в действии, поделиться своим игровым опытом и присоединиться к развлекательному сообществу, созданному специально для геймеров, создателей и исполнителей.
Основные возможности Trovo:
- Просмотр трансляций ваших любимых игр и создателей контента на ПК и мобильных устройствах.
- Поиск и просмотр трансляций самых популярных игр и получение рекомендаций по контенту, который подходит лично вам.
- Взаимодействие со стримерами и другими пользователями, общаясь в чате.
- Поддержка своих любимых стримеров, путем подписки на них и получая обновления в реальном времени.
- Настройка своего профиля и личной страницы так, чтобы другие пользователи смогли с вами познакомиться.
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Отзывы о программе Trovo
Admin
Отзывов о программе Trovo 1.15.1.52 пока нет, можете добавить...