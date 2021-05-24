Trovo для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.15.1.52 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,37 Мб
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Trovo - интерактивная платформа для стриминга игр и онлайн трансляций, которая также позволяет просматривать интересующий вас контент просмотра и общаться с другими пользователями со всего мира. Вы сможете увидеть самые популярные игры в действии, поделиться своим игровым опытом и присоединиться к развлекательному сообществу, созданному специально для геймеров, создателей и исполнителей.

Основные возможности Trovo:

  • Просмотр трансляций ваших любимых игр и создателей контента на ПК и мобильных устройствах.
  • Поиск и просмотр трансляций самых популярных игр и получение рекомендаций по контенту, который подходит лично вам.
  • Взаимодействие со стримерами и другими пользователями, общаясь в чате.
  • Поддержка своих любимых стримеров, путем подписки на них и получая обновления в реальном времени.
  • Настройка своего профиля и личной страницы так, чтобы другие пользователи смогли с вами познакомиться.
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Отзывы о программе Trovo

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