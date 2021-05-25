Jivo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|JivoSite Inc.
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,88 Мб
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Jivo - отличный инструмент для общения с клиентами в online, который включает чат на сайте (онлайн консультант), телефонию и обратные звонки, прием сообщений из соцсетей, мессенджеров, приложений и e-mail, корпоративный чат и встроенные CRM-возможности.
Приложение Jivo умеет:
- принимать обращения с сайта, соцсетей и мессенджеров;
- отправлять сообщения клиентам;
- отвечать предустановленными быстрыми фразами;
- показывать, откуда посетители пришли на ваш сайт (источник перехода на сайт, время на сайте, профиль в соцсетях и много чего еще);
- передавать диалог другим операторам;
- вести чат с другими операторами;
- отправлять картинки и файлы;
- показывать статус операторов (онлайн, оффлайн);
- хранить всю историю переписки с клиентами;
- присылать push-уведомления о напоминаниях.
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Admin
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