Jivo для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,88 Мб
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Jivo - отличный инструмент для общения с клиентами в online, который включает чат на сайте (онлайн консультант), телефонию и обратные звонки, прием сообщений из соцсетей, мессенджеров, приложений и e-mail, корпоративный чат и встроенные CRM-возможности.

Приложение Jivo умеет:

  • принимать обращения с сайта, соцсетей и мессенджеров;
  • отправлять сообщения клиентам;
  • отвечать предустановленными быстрыми фразами;
  • показывать, откуда посетители пришли на ваш сайт (источник перехода на сайт, время на сайте, профиль в соцсетях и много чего еще);
  • передавать диалог другим операторам;
  • вести чат с другими операторами;
  • отправлять картинки и файлы;
  • показывать статус операторов (онлайн, оффлайн);
  • хранить всю историю переписки с клиентами;
  • присылать push-уведомления о напоминаниях.
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