Jivo - отличный инструмент для общения с клиентами в online, который включает чат на сайте (онлайн консультант), телефонию и обратные звонки, прием сообщений из соцсетей, мессенджеров, приложений и e-mail, корпоративный чат и встроенные CRM-возможности.

Приложение Jivo умеет: