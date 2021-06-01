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Дневник артериального давления для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,91 Мб
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Дневник артериального давления скриншот № 4

Дневник артериального давления - предоставляет пользователю все функции, необходимые для записи, отслеживания и анализа вашего артериального давления и пульса. Присутствует автономный режим работы, высокий уровень защиты данных, обширные диаграммы и статистика для отслеживания ваших данных в течение длительных периодов времени, графическое представление различных уровней артериального давления, возможность экспорта данных в виде CSV-файла и многое другое.

Основные функции программы Дневник артериального давления:

  • Отличный и понятный дневник для вашего кровяного давления и пульса.
  • Автономный режим (вам не нужно подключение к интернету).
  • Высокий уровень защиты данных.
  • Быстрое и простое добавление информации о вашем артериальном давлении и пульсе.
  • Добавление примечания или тегов к своим данным (например: после утренней тренировки забыли принять лекарства).
  • Обширные диаграммы и статистика для отслеживания ваших данных в течение длительных периодов времени.
  • Добавление событий в свой календарь и напоминание о них.
  • Экспорт данных в виде CSV-файла.
  • Графическое представление различных уровней артериального давления.
  • Много информации о разных уровнях артериального давления.
  • Не требуется регистрация.
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