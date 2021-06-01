Дневник артериального давления для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Interactive Specialized Software
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,91 Мб
|СКАЧАТЬ
Дневник артериального давления - предоставляет пользователю все функции, необходимые для записи, отслеживания и анализа вашего артериального давления и пульса. Присутствует автономный режим работы, высокий уровень защиты данных, обширные диаграммы и статистика для отслеживания ваших данных в течение длительных периодов времени, графическое представление различных уровней артериального давления, возможность экспорта данных в виде CSV-файла и многое другое.
Основные функции программы Дневник артериального давления:
- Отличный и понятный дневник для вашего кровяного давления и пульса.
- Автономный режим (вам не нужно подключение к интернету).
- Высокий уровень защиты данных.
- Быстрое и простое добавление информации о вашем артериальном давлении и пульсе.
- Добавление примечания или тегов к своим данным (например: после утренней тренировки забыли принять лекарства).
- Обширные диаграммы и статистика для отслеживания ваших данных в течение длительных периодов времени.
- Добавление событий в свой календарь и напоминание о них.
- Экспорт данных в виде CSV-файла.
- Графическое представление различных уровней артериального давления.
- Много информации о разных уровнях артериального давления.
- Не требуется регистрация.
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Отзывы о программе Дневник артериального давления
Admin
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