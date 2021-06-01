Дневник артериального давления - предоставляет пользователю все функции, необходимые для записи, отслеживания и анализа вашего артериального давления и пульса. Присутствует автономный режим работы, высокий уровень защиты данных, обширные диаграммы и статистика для отслеживания ваших данных в течение длительных периодов времени, графическое представление различных уровней артериального давления, возможность экспорта данных в виде CSV-файла и многое другое.

Основные функции программы Дневник артериального давления: