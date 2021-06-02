UFO VPN для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,51 Мб
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UFO VPN - удобный VPN-сервис для устройств на базе Android, который гарантирует высокую скорость, стабильность и защиту вашего Интернет-подключения. Доступно более 2000 серверов в 16 странах. Можно использовать до 5 устройств на базе iOS, Android, Mac или Windows одновременно.

Ключевые особенности UFO VPN:

  • Доступно более 2000 серверов в 16 странах.
  • Выделенные серверы для потокового вещания.
  • Не требуется дополнительных разрешений.
  • Никакой рекламы.
  • Быстрая работа.
  • Дружелюбная служба поддержки.
  • Одна учетная запись для 5 устройств.
  • Интеллектуальная система выбора сервера.
  • Подключение одним нажатием.
  • Никаких журналов и историй.
  • Наличие функции тестирования скорости.
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