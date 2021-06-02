UFO VPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|UFO VPN
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,51 Мб
|СКАЧАТЬ
UFO VPN - удобный VPN-сервис для устройств на базе Android, который гарантирует высокую скорость, стабильность и защиту вашего Интернет-подключения. Доступно более 2000 серверов в 16 странах. Можно использовать до 5 устройств на базе iOS, Android, Mac или Windows одновременно.
Ключевые особенности UFO VPN:
- Доступно более 2000 серверов в 16 странах.
- Выделенные серверы для потокового вещания.
- Не требуется дополнительных разрешений.
- Никакой рекламы.
- Быстрая работа.
- Дружелюбная служба поддержки.
- Одна учетная запись для 5 устройств.
- Интеллектуальная система выбора сервера.
- Подключение одним нажатием.
- Никаких журналов и историй.
- Наличие функции тестирования скорости.
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Admin
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