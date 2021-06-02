WebBrowserBookmarksView - простая утилита для Windows, который отображает подробную информацию обо всех закладках, хранящихся в веб-браузерах Chrome и Firefox, а также Edge, Opera, Brave, Pale Moon, SeaMonkey, Waterfox, Vivaldi. Для каждой закладки отображается следующая информация: Название, URL, имя папки, путь к папке, позиция, время создания, время изменения (только для Firefox), ID, Guid, веб-браузер и файл закладок.

WebBrowserBookmarksView позволяет загружать список закладок из текущей рабочей системы (текущего зарегистрированного пользователя или всех профилей пользователей), с удаленного компьютера в сети, а также с внешнего жесткого диска.

Присутствует возможность экспортировать список закладок в файл csv/tab-delimited/html/xml, копировать закладки в буфер обмена и затем вставлять их в Excel или другое приложение электронных таблиц, а также открывать веб-сайт из закладки в смартфоне с помощью QR-кода. Программа не требует инсталляции.