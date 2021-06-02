WebBrowserBookmarksView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|227 Кб
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WebBrowserBookmarksView - простая утилита для Windows, который отображает подробную информацию обо всех закладках, хранящихся в веб-браузерах Chrome и Firefox, а также Edge, Opera, Brave, Pale Moon, SeaMonkey, Waterfox, Vivaldi. Для каждой закладки отображается следующая информация: Название, URL, имя папки, путь к папке, позиция, время создания, время изменения (только для Firefox), ID, Guid, веб-браузер и файл закладок.
WebBrowserBookmarksView позволяет загружать список закладок из текущей рабочей системы (текущего зарегистрированного пользователя или всех профилей пользователей), с удаленного компьютера в сети, а также с внешнего жесткого диска.
Присутствует возможность экспортировать список закладок в файл csv/tab-delimited/html/xml, копировать закладки в буфер обмена и затем вставлять их в Excel или другое приложение электронных таблиц, а также открывать веб-сайт из закладки в смартфоне с помощью QR-кода. Программа не требует инсталляции.
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