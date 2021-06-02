WebBrowserBookmarksView для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:227 Кб
СКАЧАТЬ
WebBrowserBookmarksView скриншот № 1
WebBrowserBookmarksView скриншот № 2

WebBrowserBookmarksView - простая утилита для Windows, который отображает подробную информацию обо всех закладках, хранящихся в веб-браузерах Chrome и Firefox, а также Edge, Opera, Brave, Pale Moon, SeaMonkey, Waterfox, Vivaldi. Для каждой закладки отображается следующая информация: Название, URL, имя папки, путь к папке, позиция, время создания, время изменения (только для Firefox), ID, Guid, веб-браузер и файл закладок.

WebBrowserBookmarksView позволяет загружать список закладок из текущей рабочей системы (текущего зарегистрированного пользователя или всех профилей пользователей), с удаленного компьютера в сети, а также с внешнего жесткого диска.

Присутствует возможность экспортировать список закладок в файл csv/tab-delimited/html/xml, копировать закладки в буфер обмена и затем вставлять их в Excel или другое приложение электронных таблиц, а также открывать веб-сайт из закладки в смартфоне с помощью QR-кода. Программа не требует инсталляции.

ТОП-сегодня раздела "Утилиты к браузерам"
 

скачать Adobe Flash PlayerAdobe Flash Player 32.0.0.465

Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С...

скачать WebBrowserPassViewWebBrowserPassView 2.11

WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в...

скачать ChromeCacheViewChromeCacheView 2.25

ChromeCacheView - небольшая утилита, сканирующая папку кэша браузера Google Chrome и отображает список всех файлов, которые в данный момент хранятся в кэше...

скачать SafeIPSafeIP 2.0.0.2616

SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым...

скачать FB2 ReaderFB2 Reader 0.28

FB2 Reader - удобный плагин для браузера Mozilla Firefox, который позволяет непосредственно в обозревателе читать электронные книги в формате FictionBook2 (FB2)...

скачать WipeWipe 2021.07

Wipe - бесплатная утилита, которая позволяет удалить все следы пребывания в сети Интернет, а...

Отзывы о программе WebBrowserBookmarksView

Admin

Отзывов о программе WebBrowserBookmarksView 1.00 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв