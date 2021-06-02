ManageWirelessNetworks для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Wi-Fi, Bluetooth
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|78 Кб
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ManageWirelessNetworks - альтернативный инструмент стандартному "Управлению беспроводными сетями" Windows. Программа отображает детальную информацию о каждом беспроводном профиле в вашей системе, даже если сетевой адаптер не активен. Для каждого профиля отображается следующая информация: Имя профиля, SSID, Тип подключения, Режим подключения, Аутентификация, Шифрование, Тип ключа, Автопереключение (Да/Нет), Положение профиля, Время создания, Время изменения, Беспроводной ключ и многое другое.
ManageWirelessNetworks также позволяет редактировать выбранный профиль с помощью стандартного редактора Windows, редактировать XML файл беспроводного профиля (только для опытных пользователей!), быстро переключаться между ручным и автоматическим режимом, переключаться между режимами шифрования WPAPSK/WPA2PSK/AES/TKIP, переименовывать профиль, переименовывать SSID, перемещать позицию профиля вверх и вниз, копировать несколько беспроводных профилей в другой сетевой интерфейс и многое другое. Программа не требует инсталляции.
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