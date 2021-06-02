ManageWirelessNetworks - альтернативный инструмент стандартному "Управлению беспроводными сетями" Windows. Программа отображает детальную информацию о каждом беспроводном профиле в вашей системе, даже если сетевой адаптер не активен. Для каждого профиля отображается следующая информация: Имя профиля, SSID, Тип подключения, Режим подключения, Аутентификация, Шифрование, Тип ключа, Автопереключение (Да/Нет), Положение профиля, Время создания, Время изменения, Беспроводной ключ и многое другое.

ManageWirelessNetworks также позволяет редактировать выбранный профиль с помощью стандартного редактора Windows, редактировать XML файл беспроводного профиля (только для опытных пользователей!), быстро переключаться между ручным и автоматическим режимом, переключаться между режимами шифрования WPAPSK/WPA2PSK/AES/TKIP, переименовывать профиль, переименовывать SSID, перемещать позицию профиля вверх и вниз, копировать несколько беспроводных профилей в другой сетевой интерфейс и многое другое. Программа не требует инсталляции.