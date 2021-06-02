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ManageWirelessNetworks для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi, Bluetooth
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:78 Кб
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ManageWirelessNetworks скриншот № 1
ManageWirelessNetworks скриншот № 2

ManageWirelessNetworks - альтернативный инструмент стандартному "Управлению беспроводными сетями" Windows. Программа отображает детальную информацию о каждом беспроводном профиле в вашей системе, даже если сетевой адаптер не активен. Для каждого профиля отображается следующая информация: Имя профиля, SSID, Тип подключения, Режим подключения, Аутентификация, Шифрование, Тип ключа, Автопереключение (Да/Нет), Положение профиля, Время создания, Время изменения, Беспроводной ключ и многое другое.

ManageWirelessNetworks также позволяет редактировать выбранный профиль с помощью стандартного редактора Windows, редактировать XML файл беспроводного профиля (только для опытных пользователей!), быстро переключаться между ручным и автоматическим режимом, переключаться между режимами шифрования WPAPSK/WPA2PSK/AES/TKIP, переименовывать профиль, переименовывать SSID, перемещать позицию профиля вверх и вниз, копировать несколько беспроводных профилей в другой сетевой интерфейс и многое другое. Программа не требует инсталляции.

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