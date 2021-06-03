Планировка квартиры и дизайн интерьера для ИКЕА - полезное приложение, позволяющее спланировать ремонт дома в 3D, выбрать мебель, визуализировать свои идеи по планировке. Присутствует огромный каталог продукции IKEA, с помощью которого можно легко найти собственный уникальный стиль.

Выбирайте обои, цветовые решения, мебель и декор. Доступен каталог с более 5000 наименованиями, среди которых обязательно найдется то, что вам подойдет. Вы можете использовать готовые проекты домов или создать собственный проект кухни, спальни или детской комнаты, визуализировать дизайн ванной или даже попробовать ландшафтный дизайн.

Основные возможности программы Планировка квартиры и дизайн интерьера для ИКЕА: