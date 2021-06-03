Планировка квартиры и дизайн интерьера для ИКЕА для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1029 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|iCanDesign LLC
|Категория:
|3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|53,98 Мб
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Планировка квартиры и дизайн интерьера для ИКЕА - полезное приложение, позволяющее спланировать ремонт дома в 3D, выбрать мебель, визуализировать свои идеи по планировке. Присутствует огромный каталог продукции IKEA, с помощью которого можно легко найти собственный уникальный стиль.
Выбирайте обои, цветовые решения, мебель и декор. Доступен каталог с более 5000 наименованиями, среди которых обязательно найдется то, что вам подойдет. Вы можете использовать готовые проекты домов или создать собственный проект кухни, спальни или детской комнаты, визуализировать дизайн ванной или даже попробовать ландшафтный дизайн.
Основные возможности программы Планировка квартиры и дизайн интерьера для ИКЕА:
- Быстрое создание с нуля дизайна интерьера дома и офиса. Добавляйте комнаты, выбирайте мебель, пробуйте готовые идеи или придумывайте новые.
- Просмотр трехмерного изображения любой комнаты, а планировщик мебели 3D позволит вам обстоятельно рассмотреть обстановку под разными углами.
- Готовые проекты от профессиональных дизайнеров. Там вы найдете лучшие идеи для дизайна и ремонта.
- Возможность делиться проектами и идеями с близкими, друзьями или коллегами через интернет, чтобы они могли внести свои предложения.
- Огромный каталог с более чем 5000 товаров можно найти варианты для комнаты в любом стиле.
Своего рода социальная сеть, в которой пользователи представлены не привычными...
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Admin
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