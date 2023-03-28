Программы для Android » Графика » 3D » 3D Modeling App 1.15.14

3D Modeling App для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.15.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:35,8 Мб
3D Modeling App скриншот № 2
3D Modeling App скриншот № 3
3D Modeling App скриншот № 4

3D Modeling App - одно из лучших приложений для 3D моделирования, которое позволяет легко создавать трехмерный контент на ходу, используя жесты на мобильном телефоне или планшете. Создать трехмерный объект, предметы и скульптуру, дизайн, персонажей, модель человека, анимацию для игр, рисовать скетчи, придумывать свой уникальный дизайн, моделировать обстановку комнаты и даже моделировать мебель.

Ключевые функций 3D Modeling App:

  • Перемещение, поворот, масштабирование трехмерных объектов и камеры с помощью жестов.
  • Выбор нескольких вершин, ребер, граней и объектов осуществляется с помощью длинного нажатия или рисования рамки.
  • Инструменты для работы с вершинами: слияние (целевое слияние, сворачивание ребер, сворачивание граней), соединение, создание граней по вершинам.
  • Инструменты для разрезания.
  • Инструменты для создания граней: выдавливание, рисование грани по заданным точкам, отсоединение, клонирование, выбор оболочки (двойное нажатие), реверс, удаление.
  • Инструменты для работы с трехмерным объектом: объединение/разделение, клонирование, зеркальное отображение, сглаживание, разделение, плавные/жесткие нормали.
  • Инструменты для работы со скульптурами: перемещение, экран, вдавливание, вытягивание, сглаживание. Размер и сила нажатия кисти задается пользователем.
  • Сетка с заданным размером и значением привязки.
  • Отображение информации: количество треугольников, расстояние между вершинами, длина ребер.
  • Включение/выключение каркаса.
  • Включение/выключение теней.
  • Включение/выключение оси.
  • Окраска: цветная окраска вершин.
  • К трехмерным объектам можно применить 20 различных материалов.
  • Ортогональная камера.
  • Установка точных значений перемещения, поворота и масштабирования.
  • Отображение выбранного (изолирование выделенных объектов).
  • Увеличение и преобразование выделенных объектов.
  • Свободное перемещение вершин, ребер, граней и объектов без привязки к сетке.
  • Привязка: сетка, угол поворота, двухосевая плоскость, локальное пространство, физическое проникновение, ортогональная привязка.
  • Автоматическое сохранение.
  • Экспорт и импорт файлов с расширением .obj.
ТОП-сегодня раздела "3D"
 

скачать ZEPETOZEPETO 3.9.5

Своего рода социальная сеть, в которой пользователи представлены не привычными...

скачать 3D Кухни для ИКЕА3D Кухни для ИКЕА 1032

Полезное приложение, позволяющее спланировать интерьер кухни с мебелью от ИКЕА, выбрать...

скачать Моя Кухня: 3D ПланировщикМоя Кухня: 3D Планировщик 1.18.2

Бесплатный и простой в эксплуатации инструмент для Android-устройств, благодаря которому...

скачать Планировка квартиры и дизайн интерьера для ИКЕАПланировка квартиры и дизайн интерьера для ИКЕА 1029

Приложение для мобильных смарфтонов и планшетов под управлением ОС Android, которое...

скачать Home Design 3DHome Design 3D 4.4.4

Если вы хотите подобрать декор, спроектировать или создать дом своей мечты, Home Design 3D — это...

скачать Planner 5DPlanner 5D 2.2.28

Planner 5D – простой и удобный способ создавать трехмерные планировки помещений, дизайн...

Отзывы о программе 3D Modeling App

Admin

Отзывов о программе 3D Modeling App 1.15.14 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв