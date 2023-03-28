3D Modeling App - одно из лучших приложений для 3D моделирования, которое позволяет легко создавать трехмерный контент на ходу, используя жесты на мобильном телефоне или планшете. Создать трехмерный объект, предметы и скульптуру, дизайн, персонажей, модель человека, анимацию для игр, рисовать скетчи, придумывать свой уникальный дизайн, моделировать обстановку комнаты и даже моделировать мебель.

Ключевые функций 3D Modeling App: