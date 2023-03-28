3D Modeling App для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.15.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|3D Modeling Apps
|Категория:
|3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35,8 Мб
3D Modeling App - одно из лучших приложений для 3D моделирования, которое позволяет легко создавать трехмерный контент на ходу, используя жесты на мобильном телефоне или планшете. Создать трехмерный объект, предметы и скульптуру, дизайн, персонажей, модель человека, анимацию для игр, рисовать скетчи, придумывать свой уникальный дизайн, моделировать обстановку комнаты и даже моделировать мебель.
Ключевые функций 3D Modeling App:
- Перемещение, поворот, масштабирование трехмерных объектов и камеры с помощью жестов.
- Выбор нескольких вершин, ребер, граней и объектов осуществляется с помощью длинного нажатия или рисования рамки.
- Инструменты для работы с вершинами: слияние (целевое слияние, сворачивание ребер, сворачивание граней), соединение, создание граней по вершинам.
- Инструменты для разрезания.
- Инструменты для создания граней: выдавливание, рисование грани по заданным точкам, отсоединение, клонирование, выбор оболочки (двойное нажатие), реверс, удаление.
- Инструменты для работы с трехмерным объектом: объединение/разделение, клонирование, зеркальное отображение, сглаживание, разделение, плавные/жесткие нормали.
- Инструменты для работы со скульптурами: перемещение, экран, вдавливание, вытягивание, сглаживание. Размер и сила нажатия кисти задается пользователем.
- Сетка с заданным размером и значением привязки.
- Отображение информации: количество треугольников, расстояние между вершинами, длина ребер.
- Включение/выключение каркаса.
- Включение/выключение теней.
- Включение/выключение оси.
- Окраска: цветная окраска вершин.
- К трехмерным объектам можно применить 20 различных материалов.
- Ортогональная камера.
- Установка точных значений перемещения, поворота и масштабирования.
- Отображение выбранного (изолирование выделенных объектов).
- Увеличение и преобразование выделенных объектов.
- Свободное перемещение вершин, ребер, граней и объектов без привязки к сетке.
- Привязка: сетка, угол поворота, двухосевая плоскость, локальное пространство, физическое проникновение, ортогональная привязка.
- Автоматическое сохранение.
- Экспорт и импорт файлов с расширением .obj.
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Отзывы о программе 3D Modeling App
Admin
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