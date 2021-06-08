UC Browser Turbo для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.1.900 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45,07 Мб
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UC Browser Turbo - быстрый браузер с минималистичным интуитивным дизайном, который предлагает такие функции, как быстрая загрузка видео, экономия трафика, блокировка рекламы, приватный безопасный просмотр, персонализированные обои HD, многоязычность и многое другое.

Основные возможности UC Browser Turbo:

  • Минималистский дизайн.
  • Быстрая загрузка видео.
  • Бесплатное облачное ускорение поможет вам посещать веб-сайты и смотреть видео по всему миру в любое время и в любом месте.
  • Помогает использовать меньше мобильных данных для контроля трафика.
  • Режим инкогнито.
  • Встроенный блокировщик рекламы.
  • Воспроизведение видео в фоновом режиме.
  • Настраиваемая домашняя страница.
  • Возможность скачивать понравившиеся видео, для просмотра оффлайн.
  • Ночной режим.
  • Персонализированные обои HD.
  • Поддержка нескольких языков.
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