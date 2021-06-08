UC Browser Turbo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.1.900 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|UCWeb Inc.
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,07 Мб
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UC Browser Turbo - быстрый браузер с минималистичным интуитивным дизайном, который предлагает такие функции, как быстрая загрузка видео, экономия трафика, блокировка рекламы, приватный безопасный просмотр, персонализированные обои HD, многоязычность и многое другое.
Основные возможности UC Browser Turbo:
- Минималистский дизайн.
- Быстрая загрузка видео.
- Бесплатное облачное ускорение поможет вам посещать веб-сайты и смотреть видео по всему миру в любое время и в любом месте.
- Помогает использовать меньше мобильных данных для контроля трафика.
- Режим инкогнито.
- Встроенный блокировщик рекламы.
- Воспроизведение видео в фоновом режиме.
- Настраиваемая домашняя страница.
- Возможность скачивать понравившиеся видео, для просмотра оффлайн.
- Ночной режим.
- Персонализированные обои HD.
- Поддержка нескольких языков.
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