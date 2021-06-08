React Radio FM для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2021.05.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,4 Мб
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React Radio FM скриншот № 1
React Radio FM скриншот № 2

React Radio FM - бесплатное онлайн радио с плейлистами, в котором представлены радиостанции различных жанров, таких как Джаз, Ретро, Поп, Рэп, Клубная музыка, Классика, Шансон, Авто, DFM, Музыка 90х и пр.

В приложении представлены FM радио России и Европы, Радио Москвы и Санкт-Петербурга в полном объеме плюс более 100 станций с плейлистами. Радиостанции доступны в хорошем качестве от 64 кб/с до 320 кб/с.

В приложении React Radio FM представлены радиостанции:

  • Радио Рекорд;
  • Радио Ваня;
  • Радио Шансон;
  • DFM;
  • Музыка радио;
  • Фм радио;
  • Русское радио;
  • Радио России;
  • Ретро;
  • Классика;
  • Record;
  • и многие многие другие онлайн радио.
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Отзывы о программе React Radio FM

Admin

Отзывов о программе React Radio FM 2021.05.21 пока нет, можете добавить...

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