React Radio FM - бесплатное онлайн радио с плейлистами, в котором представлены радиостанции различных жанров, таких как Джаз, Ретро, Поп, Рэп, Клубная музыка, Классика, Шансон, Авто, DFM, Музыка 90х и пр.

В приложении представлены FM радио России и Европы, Радио Москвы и Санкт-Петербурга в полном объеме плюс более 100 станций с плейлистами. Радиостанции доступны в хорошем качестве от 64 кб/с до 320 кб/с.

В приложении React Radio FM представлены радиостанции: