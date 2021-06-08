React Radio FM для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021.05.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Радио с плейлистами
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,4 Мб
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React Radio FM - бесплатное онлайн радио с плейлистами, в котором представлены радиостанции различных жанров, таких как Джаз, Ретро, Поп, Рэп, Клубная музыка, Классика, Шансон, Авто, DFM, Музыка 90х и пр.
В приложении представлены FM радио России и Европы, Радио Москвы и Санкт-Петербурга в полном объеме плюс более 100 станций с плейлистами. Радиостанции доступны в хорошем качестве от 64 кб/с до 320 кб/с.
В приложении React Radio FM представлены радиостанции:
- Радио Рекорд;
- Радио Ваня;
- Радио Шансон;
- DFM;
- Музыка радио;
- Фм радио;
- Русское радио;
- Радио России;
- Ретро;
- Классика;
- Record;
- и многие многие другие онлайн радио.
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Отзывы о программе React Radio FM
Admin
Отзывов о программе React Radio FM 2021.05.21 пока нет, можете добавить...