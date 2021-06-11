OPlayer Lite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.00.20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|OLIMSOFT
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|108,72 Мб
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OPlayer Lite - удобный видеоплеер, который поддерживает различные форматы (mkv, wmv, avi, divx, xvid, rmvb, rm, flv, mp4, 4k, mov, 3gp, m4v, blu-ray, ts, m2ts, swf, asf, vob, h265 (hevc), webm), а также позволяет передавать фильмы с компьютера на мобильные устройства. Присутствует поддержка FTP/SAMBA/DLNA/UPnP.
Основные возможности OPlayer Lite:
- Поддерживаемые форматы видео: mkv, wmv, avi, divx, xvid, rmvb, rm, flv, mp4, 4k, mov, 3gp, m4v, blu-ray, ts, m2ts, swf, asf, vob, h265 (hevc), webm и др.
- Поддерживаемые форматы аудио: mp3, wma, wav, dts, ac3, eac3, aac, flac, ape, cue, amr, ogg и пр.
- Поддержка различных форматов субтитров: srt, ass, smi, sub и др.
- Поддержка FTP/SAMBA/DLNA/UPnP.
- Возможность регулировать скорость на 0.1x ~ 4.0x.
- Управление файлами: возможность создать новую папку, переименовывать, перемещать, удалять, искать и пр.
- Встроенный браузер.
- Поддержка плейлистов.
- Управление жестами.
- Запоминает позицию воспроизведения.
- Регулировка пропорций видео: Вы можете установить любое соотношение сторон 4: 3, 16: 9 и т.д.
- Управление через гарнитуру.
- Регулировка задержки аудио.
- Возможность вручную выбрать внешний файл субтитров.
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