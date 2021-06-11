Отзывов о программе OPlayer Lite 5.00.20 пока нет, можете добавить...

Универсальный мультимедийный плеер для Android, который также позволяет напрямую скачивать...

OPlayer Lite - удобный видеоплеер, который поддерживает различные форматы (mkv, wmv, avi, divx, xvid, rmvb, rm, flv, mp4, 4k, mov, 3gp, m4v, blu-ray, ts, m2ts, swf, asf, vob, h265 (hevc), webm), а также позволяет передавать фильмы с компьютера на мобильные устройства. Присутствует поддержка FTP/SAMBA/DLNA/UPnP.

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