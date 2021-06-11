OPlayer Lite для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.00.20 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:108,72 Мб
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OPlayer Lite скриншот № 4

OPlayer Lite - удобный видеоплеер, который поддерживает различные форматы (mkv, wmv, avi, divx, xvid, rmvb, rm, flv, mp4, 4k, mov, 3gp, m4v, blu-ray, ts, m2ts, swf, asf, vob, h265 (hevc), webm), а также позволяет передавать фильмы с компьютера на мобильные устройства. Присутствует поддержка FTP/SAMBA/DLNA/UPnP.

Основные возможности OPlayer Lite:

  • Поддерживаемые форматы видео: mkv, wmv, avi, divx, xvid, rmvb, rm, flv, mp4, 4k, mov, 3gp, m4v, blu-ray, ts, m2ts, swf, asf, vob, h265 (hevc), webm и др.
  • Поддерживаемые форматы аудио: mp3, wma, wav, dts, ac3, eac3, aac, flac, ape, cue, amr, ogg и пр.
  • Поддержка различных форматов субтитров: srt, ass, smi, sub и др.
  • Поддержка FTP/SAMBA/DLNA/UPnP.
  • Возможность регулировать скорость на 0.1x ~ 4.0x.
  • Управление файлами: возможность создать новую папку, переименовывать, перемещать, удалять, искать и пр.
  • Встроенный браузер.
  • Поддержка плейлистов.
  • Управление жестами.
  • Запоминает позицию воспроизведения.
  • Регулировка пропорций видео: Вы можете установить любое соотношение сторон 4: 3, 16: 9 и т.д.
  • Управление через гарнитуру.
  • Регулировка задержки аудио.
  • Возможность вручную выбрать внешний файл субтитров.
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