Animated Stories для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.30.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FedorkZSoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|73,67 Мб
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Animated Stories - удобное приложение для анимации ваших фотографий, включающее в себя больше 100 бесплатных шаблонов, которые вы можете сохранять, редактировать, менять цвет фона, загружать несколько фотографий и делиться в Stories с друзьями.
Основные особенности приложения Animated Stories:
- бесплатные готовые стильные шаблоны для ваших личных историй;
- ПРО шаблоны, доступные по подписке;
- готовые шаблоны для анимации мудбортов, палитр;
- рекламные шаблоны сторис для каталогов и магазинов;
- уже прописанные анимации фотографий;
- возможность менять продолжительность вашего ролика;
- возможность добавлять свой текст, менять цвет фона, шрифта, размера и анимации шрифта;
- возможность поворачивать, перетаскивать текст;
- возможность менять момент возникновения анимации текста;
- возможность менять фон Stories.
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Отзывы о программе Animated Stories
Admin
Отзывов о программе Animated Stories 1.30.8 пока нет, можете добавить...