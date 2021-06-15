Animated Stories - удобное приложение для анимации ваших фотографий, включающее в себя больше 100 бесплатных шаблонов, которые вы можете сохранять, редактировать, менять цвет фона, загружать несколько фотографий и делиться в Stories с друзьями.

Основные особенности приложения Animated Stories: