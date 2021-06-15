Animated Stories для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.30.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:73,67 Мб
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Animated Stories скриншот № 3
Animated Stories скриншот № 4

Animated Stories - удобное приложение для анимации ваших фотографий, включающее в себя больше 100 бесплатных шаблонов, которые вы можете сохранять, редактировать, менять цвет фона, загружать несколько фотографий и делиться в Stories с друзьями.

Основные особенности приложения Animated Stories:

  • бесплатные готовые стильные шаблоны для ваших личных историй;
  • ПРО шаблоны, доступные по подписке;
  • готовые шаблоны для анимации мудбортов, палитр;
  • рекламные шаблоны сторис для каталогов и магазинов;
  • уже прописанные анимации фотографий;
  • возможность менять продолжительность вашего ролика;
  • возможность добавлять свой текст, менять цвет фона, шрифта, размера и анимации шрифта;
  • возможность поворачивать, перетаскивать текст;
  • возможность менять момент возникновения анимации текста;
  • возможность менять фон Stories.
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