Zaycev.FM для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Zaycev Media Group LP
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24,19 Мб
|СКАЧАТЬ
Zaycev.FM - онлайн радио, предлагающее около 17 радиостанций, на которых звучат хиты и новая музыка определенного жанра.
Присутствуют разделы с популярной музыкой, русским радио, радио с Релакс музыкой, клубным радио, радио bass и радио рэп, а также имеется детское радио "Зайчата", где круглосуточно крутят детскую музыку и детские сказки.
Для любителей шансона и хитов 80х, 90х, есть радио Шансон и радио Disco. Доступны также радио k-pop, радио Metal, радио NewRock и РуРок. Список радио пополняется.
Понравившиеся песни можно добавлять в Избранное, или тут же сделать поиск онлайн в фонотеке Zaycev.net. Имеется возможность скачать выбранные треки и слушать их оффлайн без интернет-подключения.
Основные возможности Zaycev.FM:
- Радиостанции собраны по жанрам.
- Наличие темной темы оформления.
- Работа в фоновом режиме.
- Наличие встроенного таймера сна.
- Поиск треков онлайн в фонотеке Zaycev.net.
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