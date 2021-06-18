Zaycev.FM - онлайн радио, предлагающее около 17 радиостанций, на которых звучат хиты и новая музыка определенного жанра.

Присутствуют разделы с популярной музыкой, русским радио, радио с Релакс музыкой, клубным радио, радио bass и радио рэп, а также имеется детское радио "Зайчата", где круглосуточно крутят детскую музыку и детские сказки.

Для любителей шансона и хитов 80х, 90х, есть радио Шансон и радио Disco. Доступны также радио k-pop, радио Metal, радио NewRock и РуРок. Список радио пополняется.

Понравившиеся песни можно добавлять в Избранное, или тут же сделать поиск онлайн в фонотеке Zaycev.net. Имеется возможность скачать выбранные треки и слушать их оффлайн без интернет-подключения.

Основные возможности Zaycev.FM: