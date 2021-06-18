Zaycev.FM для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24,19 Мб
СКАЧАТЬ
Zaycev.FM скриншот № 1
Zaycev.FM скриншот № 2
Zaycev.FM скриншот № 3
Zaycev.FM скриншот № 4

Zaycev.FM - онлайн радио, предлагающее около 17 радиостанций, на которых звучат хиты и новая музыка определенного жанра.

Присутствуют разделы с популярной музыкой, русским радио, радио с Релакс музыкой, клубным радио, радио bass и радио рэп, а также имеется детское радио "Зайчата", где круглосуточно крутят детскую музыку и детские сказки.

Для любителей шансона и хитов 80х, 90х, есть радио Шансон и радио Disco. Доступны также радио k-pop, радио Metal, радио NewRock и РуРок. Список радио пополняется.

Понравившиеся песни можно добавлять в Избранное, или тут же сделать поиск онлайн в фонотеке Zaycev.net. Имеется возможность скачать выбранные треки и слушать их оффлайн без интернет-подключения.

Основные возможности Zaycev.FM:

  • Радиостанции собраны по жанрам.
  • Наличие темной темы оформления.
  • Работа в фоновом режиме.
  • Наличие встроенного таймера сна.
  • Поиск треков онлайн в фонотеке Zaycev.net.
ТОП-сегодня раздела "Радио"
 

скачать Глаз.ТВГлаз.ТВ 1.5

Глаз.ТВ – смотрите популярные телеканалы с вашего устройства. В приложении доступны...

скачать FMPLAYFMPLAY 2.2.7

Экономичный и минималистичный радиоплеер для мобильных Android-устройств, который позволяет...

скачать Онлайн Радио БоксОнлайн Радио Бокс 1.5.287

Удобное приложение для мобильных устройств под управлением Android, в котором пользователям...

скачать Audials RadioAudials Radio 9.4.2-0-gaa8f88d97

Удобный в использовании плеер с более 100 000 радиостанций, который позволяет слушать...

скачать Jazz Internet RadioJazz Internet Radio 4.9.0.8428

Jazz Internet Radio – более 35 каналов интернет-радиостанций, транслирующих джаз различных...

скачать React Radio FMReact Radio FM 2021.05.21

Приложение, которое позволяет бесплатно слушать радио онлайн бесплатно. Представлены...

Отзывы о программе Zaycev.FM

Admin

Отзывов о программе Zaycev.FM 2.8.30 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв