Radio Mobi - простой и удобный способ слушать любимое FM-радио, AM-радио, онлайн-радио, интернет-радио, SW-радио. Приложение предлагает доступ к более 80000 радиостанций из 196 стран. Все станции сгруппированы по странам, имеются ретро радиостанции из 60-ых, 70-ых, 80-ых, 90-ых и других десятилетий, доступны тысячи тематических станций: новости, спорт, разговоры, подкасты.

Кроме того с Radio Mobi вы можете найти сотни каналов, посвященных популярным исполнителям.

Ключевые особенности Radio Mobi: