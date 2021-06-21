Radio Mobi для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,02 Мб
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Radio Mobi - простой и удобный способ слушать любимое FM-радио, AM-радио, онлайн-радио, интернет-радио, SW-радио. Приложение предлагает доступ к более 80000 радиостанций из 196 стран. Все станции сгруппированы по странам, имеются ретро радиостанции из 60-ых, 70-ых, 80-ых, 90-ых и других десятилетий, доступны тысячи тематических станций: новости, спорт, разговоры, подкасты.

Кроме того с Radio Mobi вы можете найти сотни каналов, посвященных популярным исполнителям.

Ключевые особенности Radio Mobi:

  • Сверхбыстрый запуск, кристально чистый звук.
  • Поддерживает все форматы радиопотока.
  • Быстрый, отзывчивый интерфейс в стиле Material Design.
  • Поддерживаются крутые эффекты перехода и анимации.
  • Поддерживает темную тему и светлую тему.
  • Таймер сна: (автоматическое выключение радио).
  • Поиск станций по тегам, стране, жанру, языку, городу, битрейту.
  • Добавление ваших станций в избранное.
  • Прослушанные станции автоматически добавляются в список последних станций.
  • Возможность делиться понравившимися радиостанциями с друзьями.
  • Отображение названия проигрываемого трека (если станция поддерживает) и обложки альбома.
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Отзывы о программе Radio Mobi

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