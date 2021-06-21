Radio Mobi для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Radio Mobi
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,02 Мб
|СКАЧАТЬ
Radio Mobi - простой и удобный способ слушать любимое FM-радио, AM-радио, онлайн-радио, интернет-радио, SW-радио. Приложение предлагает доступ к более 80000 радиостанций из 196 стран. Все станции сгруппированы по странам, имеются ретро радиостанции из 60-ых, 70-ых, 80-ых, 90-ых и других десятилетий, доступны тысячи тематических станций: новости, спорт, разговоры, подкасты.
Кроме того с Radio Mobi вы можете найти сотни каналов, посвященных популярным исполнителям.
Ключевые особенности Radio Mobi:
- Сверхбыстрый запуск, кристально чистый звук.
- Поддерживает все форматы радиопотока.
- Быстрый, отзывчивый интерфейс в стиле Material Design.
- Поддерживаются крутые эффекты перехода и анимации.
- Поддерживает темную тему и светлую тему.
- Таймер сна: (автоматическое выключение радио).
- Поиск станций по тегам, стране, жанру, языку, городу, битрейту.
- Добавление ваших станций в избранное.
- Прослушанные станции автоматически добавляются в список последних станций.
- Возможность делиться понравившимися радиостанциями с друзьями.
- Отображение названия проигрываемого трека (если станция поддерживает) и обложки альбома.
Удобное онлайн радио для Android, которое предлагает 17 радиостанций, предварительно...
Приложение, которое позволяет бесплатно слушать радио онлайн бесплатно. Представлены...
Глаз.ТВ – смотрите популярные телеканалы с вашего устройства. В приложении доступны...
Приложение для прослушивания любимых подкастов, радиостанций, аудиокниг, прямых...
Apple Music – огромный выбор песен онлайн и офлайн от официального сервиса Apple. Вам будут...
Online Radio 101.ru - это более 10000 станций любимой музыки в вашем Android устройстве. Все станции отсортированы по музыкальным стилям и направлениям...
Отзывы о программе Radio Mobi
Admin
Отзывов о программе Radio Mobi 1.9.8 пока нет, можете добавить...