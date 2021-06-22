Parental Control Kroha - родительский контроль для детей, позволяющий контролировать экранное время телефона и GPS трекер для безопасности детей. Присутствует возможность управлять экранным временем телефона Вашего ребенка, использовать приложение как GPS трекер, чтобы просмотреть его текущее местоположение, а также блокировать небезопасные веб сайты, беречь зрение при помощи ночного режима и пр.

Приложение обладает уникальными функциями, такими как мониторинг мессенджеров и защита глаз.

Основные возможности Parental Control Kroha: