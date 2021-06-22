Parental Control Kroha для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Parental Control Kroha
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|24,99 Мб
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Parental Control Kroha - родительский контроль для детей, позволяющий контролировать экранное время телефона и GPS трекер для безопасности детей. Присутствует возможность управлять экранным временем телефона Вашего ребенка, использовать приложение как GPS трекер, чтобы просмотреть его текущее местоположение, а также блокировать небезопасные веб сайты, беречь зрение при помощи ночного режима и пр.
Приложение обладает уникальными функциями, такими как мониторинг мессенджеров и защита глаз.
Основные возможности Parental Control Kroha:
- Блокировка игр и приложений, которые установлены на телефоне ребенка.
- Блокировка социальных сетей.
- Возможность устанавливать дневные лимиты (Screen time) для телефона удаленно.
- Установка расписания экранного времени телефона или ограничение использования телефона для проведения семейного времени, установка времени сна и учебы.
- Функция Screen time позволит получить детальную статистику приложений.
- Установка дневного лимита на каждый день недели.
- Просмотр статистики экранного времени телефона, чтобы осуществлять контроль за ребенком по телефону.
- Мониторинг мессенджеров (WhatsApp, Viber).
- Просмотр местонахождения ребенка на карте в режиме реального времени.
- Установка геозоны и получение уведомлений, если ребенок покинет ее границы.
- Ночной Режим, чтобы уберечь глаза ребенка от интенсивного синего света в вечернее время.
- Использование защиты глаз, чтобы ребенок держал экран телефона на правильном расстоянии от глаз.
- Контроль YouTube видео, которые просматривал Ваш ребенок.
- Блокировка YouTube видео и каналов.
- Контроль посещаемых веб-сайтов.
- Блокирование сайтов, чтобы обеспечить безопасный поиск в интернете.
- Управление телефонной книгой.
- Контроль последних фотографий.
- Контроль уровня заряда батареи.
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Admin
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