Parental Control Kroha для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:24,99 Мб
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Parental Control Kroha - родительский контроль для детей, позволяющий контролировать экранное время телефона и GPS трекер для безопасности детей. Присутствует возможность управлять экранным временем телефона Вашего ребенка, использовать приложение как GPS трекер, чтобы просмотреть его текущее местоположение, а также блокировать небезопасные веб сайты, беречь зрение при помощи ночного режима и пр.

Приложение обладает уникальными функциями, такими как мониторинг мессенджеров и защита глаз.

Основные возможности Parental Control Kroha:

  • Блокировка игр и приложений, которые установлены на телефоне ребенка.
  • Блокировка социальных сетей.
  • Возможность устанавливать дневные лимиты (Screen time) для телефона удаленно.
  • Установка расписания экранного времени телефона или ограничение использования телефона для проведения семейного времени, установка времени сна и учебы.
  • Функция Screen time позволит получить детальную статистику приложений.
  • Установка дневного лимита на каждый день недели.
  • Просмотр статистики экранного времени телефона, чтобы осуществлять контроль за ребенком по телефону.
  • Мониторинг мессенджеров (WhatsApp, Viber).
  • Просмотр местонахождения ребенка на карте в режиме реального времени.
  • Установка геозоны и получение уведомлений, если ребенок покинет ее границы.
  • Ночной Режим, чтобы уберечь глаза ребенка от интенсивного синего света в вечернее время.
  • Использование защиты глаз, чтобы ребенок держал экран телефона на правильном расстоянии от глаз.
  • Контроль YouTube видео, которые просматривал Ваш ребенок.
  • Блокировка YouTube видео и каналов.
  • Контроль посещаемых веб-сайтов.
  • Блокирование сайтов, чтобы обеспечить безопасный поиск в интернете.
  • Управление телефонной книгой.
  • Контроль последних фотографий.
  • Контроль уровня заряда батареи.
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