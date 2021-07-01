Поиск Microsoft Bing для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.8.29166807 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30,1 Мб
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Поиск Microsoft Bing - полезный инструмент, который помогает быстро находить достоверные результаты поиска, отслеживать интересующие вас темы и популярные статьи, а также дает вам возможность управлять конфиденциальностью.

Присутствует возможность осуществлять поиск с помощью голосовых запросов, камеры или изображений из Интернета. Также можно персонализировать начальный экран с помощью потрясающих фоновых изображений для рабочего стола со всего мира.

Ключевые особенности:

  • Просмотр главных новостей, получение тематических обновлений, а также быстрый доступ к функциям Microsoft с начального экрана.
  • Самые достоверные результаты поиска.
  • Трекер COVID-19: отслеживание текущего количества случаев заболевания, тенденций, новостей и информации о вакцине.
  • Прогноз погоды на сегодня и на неделю вперед.
  • Поиск прямо по изображению с камеры или переданному изображению.
  • Возможность отслеживать результаты соревнований, турнирное положение команд, новости и другую информацию.
  • Rewards: зарабатывайте баллы и получайте бесплатные подарочные сертификаты и другие преимущества.
  • Обои из коллекции прекрасных изображений, размещенных на начальной странице Bing.
  • Голосовой поиск.
  • Поиск и просмотр визуальных мультимедиа в Интернете.
  • Быстрый перевод на более чем 70 языков.
  • Простой в использовании конвертер единиц, который конвертирует в 18 категориях единиц измерения.
  • Поиск отличных предложений и купонов для дистрибьюторов.
  • Возможность вводить математические задачи и получать пошаговые решения.
  • Просмотр прямых трансляций, получение последних новостей и другой информации.
  • Игры: судоку, игры "Три в ряд", тесты и другие задачи, которые помогут быстро отвлечься.
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Отзывы о программе Поиск Microsoft Bing

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