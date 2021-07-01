Поиск Microsoft Bing - полезный инструмент, который помогает быстро находить достоверные результаты поиска, отслеживать интересующие вас темы и популярные статьи, а также дает вам возможность управлять конфиденциальностью.

Присутствует возможность осуществлять поиск с помощью голосовых запросов, камеры или изображений из Интернета. Также можно персонализировать начальный экран с помощью потрясающих фоновых изображений для рабочего стола со всего мира.

Ключевые особенности: