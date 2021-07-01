Поиск Microsoft Bing для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.8.29166807 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,1 Мб
|СКАЧАТЬ
Поиск Microsoft Bing - полезный инструмент, который помогает быстро находить достоверные результаты поиска, отслеживать интересующие вас темы и популярные статьи, а также дает вам возможность управлять конфиденциальностью.
Присутствует возможность осуществлять поиск с помощью голосовых запросов, камеры или изображений из Интернета. Также можно персонализировать начальный экран с помощью потрясающих фоновых изображений для рабочего стола со всего мира.
Ключевые особенности:
- Просмотр главных новостей, получение тематических обновлений, а также быстрый доступ к функциям Microsoft с начального экрана.
- Самые достоверные результаты поиска.
- Трекер COVID-19: отслеживание текущего количества случаев заболевания, тенденций, новостей и информации о вакцине.
- Прогноз погоды на сегодня и на неделю вперед.
- Поиск прямо по изображению с камеры или переданному изображению.
- Возможность отслеживать результаты соревнований, турнирное положение команд, новости и другую информацию.
- Rewards: зарабатывайте баллы и получайте бесплатные подарочные сертификаты и другие преимущества.
- Обои из коллекции прекрасных изображений, размещенных на начальной странице Bing.
- Голосовой поиск.
- Поиск и просмотр визуальных мультимедиа в Интернете.
- Быстрый перевод на более чем 70 языков.
- Простой в использовании конвертер единиц, который конвертирует в 18 категориях единиц измерения.
- Поиск отличных предложений и купонов для дистрибьюторов.
- Возможность вводить математические задачи и получать пошаговые решения.
- Просмотр прямых трансляций, получение последних новостей и другой информации.
- Игры: судоку, игры "Три в ряд", тесты и другие задачи, которые помогут быстро отвлечься.
Бесплатное приложение, которое предоставляет доступ украинским пользователям к...
OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив...
Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем...
Смотрите ТВ-каналы, любимые фильмы и телешоу где угодно и когда угодно. Доступно более 200...
My Vodafone – легкий и простой контроль средств для абонентов предоплаченного сервиса МТС...
универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...
Отзывы о программе Поиск Microsoft Bing
Admin
Отзывов о программе Поиск Microsoft Bing 11.8.29166807 пока нет, можете добавить...