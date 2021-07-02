YeetDL для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Загрузка файлов - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:108,75 Мб
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YeetDL - превосходный загрузчик видеороликов с YouTube. Присутствуют все необходимые функции для загрузки видео, аудио и плейлистов с YouTube для последующего просмотра.

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, который упрощает навигацию. Просто введите URL-адрес видео YouTube, и приложение самостоятельно загрузит видео в выбранном формате. Также присутствует возможность преобразовать видео с YouTube в формат mp3.

Основные возможности YeetDL:

  • Функция сверхбыстрой загрузки избавит вас от долгих ожиданий, чтобы практически мгновенно загрузить видео с YouTube.
  • Быстрый конвертер видео YouTube в аудиофайлы, такие как mp3 или mp4.
  • YeetDL поддерживает видео до 8K / 4K и Full HD со скоростью до 60 кадров в секунду.
  • Возможность загружать видео сверхвысокой четкости без ограничений по длине.
  • Возможность загружать плейлисты YouTube, а также прямые трансляции YouTube.
  • Встроенный поиск.
  • Нет необходимости открывать вкладки браузера для поиска и загрузки видео.
  • Возможность искать и загружать свои любимые видео на YouTube.
  • Встроенный видеоплеер.
  • Возможность загружать неограниченное количество видео и плейлистов с помощью YeetDL.
  • Скрытые субтитры позволяют загружать субтитры к видео.
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