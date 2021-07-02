YeetDL - превосходный загрузчик видеороликов с YouTube. Присутствуют все необходимые функции для загрузки видео, аудио и плейлистов с YouTube для последующего просмотра.

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, который упрощает навигацию. Просто введите URL-адрес видео YouTube, и приложение самостоятельно загрузит видео в выбранном формате. Также присутствует возможность преобразовать видео с YouTube в формат mp3.

Основные возможности YeetDL: