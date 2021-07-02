YeetDL для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sofyeedo LLC
|Категории:
|Загрузка файлов - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|108,75 Мб
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YeetDL - превосходный загрузчик видеороликов с YouTube. Присутствуют все необходимые функции для загрузки видео, аудио и плейлистов с YouTube для последующего просмотра.
Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, который упрощает навигацию. Просто введите URL-адрес видео YouTube, и приложение самостоятельно загрузит видео в выбранном формате. Также присутствует возможность преобразовать видео с YouTube в формат mp3.
Основные возможности YeetDL:
- Функция сверхбыстрой загрузки избавит вас от долгих ожиданий, чтобы практически мгновенно загрузить видео с YouTube.
- Быстрый конвертер видео YouTube в аудиофайлы, такие как mp3 или mp4.
- YeetDL поддерживает видео до 8K / 4K и Full HD со скоростью до 60 кадров в секунду.
- Возможность загружать видео сверхвысокой четкости без ограничений по длине.
- Возможность загружать плейлисты YouTube, а также прямые трансляции YouTube.
- Встроенный поиск.
- Нет необходимости открывать вкладки браузера для поиска и загрузки видео.
- Возможность искать и загружать свои любимые видео на YouTube.
- Встроенный видеоплеер.
- Возможность загружать неограниченное количество видео и плейлистов с помощью YeetDL.
- Скрытые субтитры позволяют загружать субтитры к видео.
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