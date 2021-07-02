MediaMonkey для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.3.0950 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,62 Мб
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MediaMonkey - мощное приложение, с помощью которого можно организовывать, управлять и синхронизировать большие музыкальные коллекции.

Ключевые особенности MediaMonkey:

  • Синхронизация с десктопным приложением. Сохраняет плейлисты, треки и видео, включая информацию о файле, рейтинги, тексты песен, играют история и т.д. в синхронизации.
  • Управление музыкой, аудиокнигами, подкастами, видео.
  • Сортировка по исполнителю, альбому, композитору, жанру, списку воспроизведения и т.д.
  • Перемещение по папкам.
  • Воспроизведение любого контента, поддерживаемого вашим устройством (с использованием системных кодеков).
  • Встроенный эквалайзер и таймер сна.
  • Проигрывание контента при помощи Chromecast или UPnP/DLNA.
  • Поддержка Android Auto.
  • Проигрывание больших файлов (например, аудиокниги, видео).
  • Доступ и загрузка медиа с UPnP/DLNA серверов.
  • Виджеты для домашний экран или экрана блокировки.
  • Редактирование тегов одиночных или нескольких аудио файлов.
  • Управления списками воспроизведения.
  • Совместимость со сторонними скроблерами (Simple Last.fm, Scrobble Droid, Last.fm)
  • Полноценный поиск по аудио библиотеке.
  • и многое другое...
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