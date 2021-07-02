MediaMonkey для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.3.0950 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ventis Media
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,62 Мб
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MediaMonkey - мощное приложение, с помощью которого можно организовывать, управлять и синхронизировать большие музыкальные коллекции.
Ключевые особенности MediaMonkey:
- Синхронизация с десктопным приложением. Сохраняет плейлисты, треки и видео, включая информацию о файле, рейтинги, тексты песен, играют история и т.д. в синхронизации.
- Управление музыкой, аудиокнигами, подкастами, видео.
- Сортировка по исполнителю, альбому, композитору, жанру, списку воспроизведения и т.д.
- Перемещение по папкам.
- Воспроизведение любого контента, поддерживаемого вашим устройством (с использованием системных кодеков).
- Встроенный эквалайзер и таймер сна.
- Проигрывание контента при помощи Chromecast или UPnP/DLNA.
- Поддержка Android Auto.
- Проигрывание больших файлов (например, аудиокниги, видео).
- Доступ и загрузка медиа с UPnP/DLNA серверов.
- Виджеты для домашний экран или экрана блокировки.
- Редактирование тегов одиночных или нескольких аудио файлов.
- Управления списками воспроизведения.
- Совместимость со сторонними скроблерами (Simple Last.fm, Scrobble Droid, Last.fm)
- Полноценный поиск по аудио библиотеке.
- и многое другое...
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