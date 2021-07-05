TCPConnectProblemView - небольшая утилита для Windows, который отслеживает TCP-соединения в системе и выводит предупреждение, когда программа пытается инициировать TCP-соединение и не получает ответа от сервера.

При обнаружении проблемы с TCP-соединением TCPConnectProblemView добавляет новую запись со следующей информацией: Имя процесса, ID процесса, Detected On (дата/время), Local Port, Local IP, Remote Port, Remote IP, Remote Host.

TCPConnectProblemView также позволяет автоматически закрывать любой TCP сокет при отсутствии ответа от сервера, чтобы уменьшить время ожидания сообщения об ошибке (только для IPv4).

Программа не требует инсталляции.