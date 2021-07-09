Справочник электрика: основы электротехники для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|44.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|SergeyV Apps
|Категория:
|Электроника, радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|37,39 Мб
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Справочник электрика: основы электротехники - все, что нужно тем, кто хочет получить базовые знания об электричестве, включая базовую теорию, написанную простым языком (коротко об электрическом напряжении, токе, коротком замыкании, законе Ома и т.д.), интерактивные схемы подключения электроприборов (выключатели, розетки, двигатели), а также калькуляторы и таблицы.
Данное руководство для электрика, позволяет понять, как электричество работает в вашем доме. Программа будет полезна всем, кто хочет улучшить или освежить свои знания в области электротехники. В приложении реализовано более 55 статей, а также 7 калькуляторов. Статьи будут периодически добавляться и обновляться.
В приложении вы так же можете найти билеты и тесты:
- 2, 3, 4, 5 группы по электробезопасности.
- Оказание первой медицинской помощи.
- Пожарно - технический минимум.
- Работа на высоте.
Примечание! Соблюдайте строгое соблюдение требований электробезопасности при работе с электрооборудованием. Электричество не видно и не слышно!
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