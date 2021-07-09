Справочник электрика: основы электротехники - все, что нужно тем, кто хочет получить базовые знания об электричестве, включая базовую теорию, написанную простым языком (коротко об электрическом напряжении, токе, коротком замыкании, законе Ома и т.д.), интерактивные схемы подключения электроприборов (выключатели, розетки, двигатели), а также калькуляторы и таблицы.

Данное руководство для электрика, позволяет понять, как электричество работает в вашем доме. Программа будет полезна всем, кто хочет улучшить или освежить свои знания в области электротехники. В приложении реализовано более 55 статей, а также 7 калькуляторов. Статьи будут периодически добавляться и обновляться.

В приложении вы так же можете найти билеты и тесты:

2, 3, 4, 5 группы по электробезопасности.

Оказание первой медицинской помощи.

Пожарно - технический минимум.

Работа на высоте.

Примечание! Соблюдайте строгое соблюдение требований электробезопасности при работе с электрооборудованием. Электричество не видно и не слышно!