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Справочник электрика: основы электротехники для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:44.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Электроника, радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:37,39 Мб
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Справочник электрика: основы электротехники - все, что нужно тем, кто хочет получить базовые знания об электричестве, включая базовую теорию, написанную простым языком (коротко об электрическом напряжении, токе, коротком замыкании, законе Ома и т.д.), интерактивные схемы подключения электроприборов (выключатели, розетки, двигатели), а также калькуляторы и таблицы.

Данное руководство для электрика, позволяет понять, как электричество работает в вашем доме. Программа будет полезна всем, кто хочет улучшить или освежить свои знания в области электротехники. В приложении реализовано более 55 статей, а также 7 калькуляторов. Статьи будут периодически добавляться и обновляться.

В приложении вы так же можете найти билеты и тесты:

  • 2, 3, 4, 5 группы по электробезопасности.
  • Оказание первой медицинской помощи.
  • Пожарно - технический минимум.
  • Работа на высоте.

Примечание! Соблюдайте строгое соблюдение требований электробезопасности при работе с электрооборудованием. Электричество не видно и не слышно!

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