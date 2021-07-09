Конвертер GPS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Smart Tools co.
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,71 Мб
|СКАЧАТЬ
Конвертер GPS - очень простое и интуитивно понятное приложение, основанное на наиболее широко используемой системе WGS84, с помощью которого Вы сможете легко найти координаты по адресу или названию здания.
Пользоваться приложение очень просто - выберите тип координат, введите их в соответствующее поле, после чего приложение отобразит преобразованные координаты и поместит маркер в Карте. Все ранее использованные координаты можно найти на вкладке "История".
Типы используемых в приложении координат:
- DD.dddddd˚
- DD˚ MM.mm'
- DD˚ MM' SS"
- UTM (Универсальная поперечная проекция Меркатора)
- MGRS (Сетка военной системы прямоугольных координат)
- Адрес
Waze – навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение...
RMaps - утилита для ориентирования на местности с использованием GPS. Умеет работать как с...
Бесплатное приложение для мобильных Android-устройств, которое объединяет в себе...
Navitel Navigator – популярный навигатор для автомобилистов и путешественников. Загружает карты...
Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...
Полезное Android-приложение для водителей, благодаря которому можно без проблем найти в...
Отзывы о программе Конвертер GPS
Admin
Отзывов о программе Конвертер GPS 1.1.2 пока нет, можете добавить...