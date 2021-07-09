Конвертер GPS - очень простое и интуитивно понятное приложение, основанное на наиболее широко используемой системе WGS84, с помощью которого Вы сможете легко найти координаты по адресу или названию здания.

Пользоваться приложение очень просто - выберите тип координат, введите их в соответствующее поле, после чего приложение отобразит преобразованные координаты и поместит маркер в Карте. Все ранее использованные координаты можно найти на вкладке "История".

Типы используемых в приложении координат: