Программы для Android » Навигация, GPS » GPS » Конвертер GPS 1.1.2

Конвертер GPS для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,71 Мб
СКАЧАТЬ
Конвертер GPS скриншот № 2
Конвертер GPS скриншот № 3
Конвертер GPS скриншот № 4

Конвертер GPS - очень простое и интуитивно понятное приложение, основанное на наиболее широко используемой системе WGS84, с помощью которого Вы сможете легко найти координаты по адресу или названию здания.

Пользоваться приложение очень просто - выберите тип координат, введите их в соответствующее поле, после чего приложение отобразит преобразованные координаты и поместит маркер в Карте. Все ранее использованные координаты можно найти на вкладке "История".

Типы используемых в приложении координат:

  • DD.dddddd˚
  • DD˚ MM.mm'
  • DD˚ MM' SS"
  • UTM (Универсальная поперечная проекция Меркатора)
  • MGRS (Сетка военной системы прямоугольных координат)
  • Адрес
ТОП-сегодня раздела "GPS"
 

скачать WazeWaze 4.75.0.3

Waze – навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение...

скачать RMapsRMaps 0.9.4

RMaps - утилита для ориентирования на местности с использованием GPS. Умеет работать как с...

скачать GPS-спидометрGPS-спидометр 3.7.1

Бесплатное приложение для мобильных Android-устройств, которое объединяет в себе...

скачать Navitel NavigatorNavitel Navigator v11.8.608

Navitel Navigator – популярный навигатор для автомобилистов и путешественников. Загружает карты...

скачать Яндекс.КартыЯндекс.Карты 10.4.4

Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...

скачать ParkopediaParkopedia 2.3.0.0

Полезное Android-приложение для водителей, благодаря которому можно без проблем найти в...

Отзывы о программе Конвертер GPS

Admin

Отзывов о программе Конвертер GPS 1.1.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв