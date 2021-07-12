Satellite Tracker для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):0 / 22 | Статистика
Размер:90,08 Мб
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Satellite Tracker - приложение позволяет легко искать спутники, пролетающие в реальном времени в небе над вами, отслеживать их полеты, а также получать уведомления о предстоящих пролетах таких спутников как станция МКС, Хаббл, Энвисат и др. над вашим местоположением.

Возможности Satellite Tracker:

  • Спутники в реальном времени.
  • Включает в себя самые интересные космические спутники, созданные человеком: МКС, ADEOS II, Ajisai, Aqua, ASTRO - EII, ERBS, Genesis I, Genesis II, Seasat, Акари, Дайти, Ресурс - ДК1, Хаббл, Энвисат и др.
  • Детальные 3D модели космических спутников.
  • Полет со спутником над Землей. Рассматривайте 3D модели спутников с разных сторон, изучайте мельчайшие детали, отслеживайте полет спутников с реальной скоростью и точным положением над Землей.
  • Вид Земли с пролетающего над ней спутника.
  • Возможность искать спутники самостоятельно.
  • Возможность видеть спутники, пролетающие над вами.
  • Встроенный таймер показывает, сколько времени осталось до следующего пролета спутника над вашим местоположением.
  • Приложение автоматически определяет ваше текущее местоположение, но вы можете выбрать любую локацию из представленных и наблюдать за движением спутников относительно разных точек Земли.
  • Уведомления о предстоящих пролетах.
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