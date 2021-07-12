Satellite Tracker - приложение позволяет легко искать спутники, пролетающие в реальном времени в небе над вами, отслеживать их полеты, а также получать уведомления о предстоящих пролетах таких спутников как станция МКС, Хаббл, Энвисат и др. над вашим местоположением.

Возможности Satellite Tracker: