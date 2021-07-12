Satellite Tracker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VITO Technology
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 22 | Статистика
|Размер:
|90,08 Мб
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Satellite Tracker - приложение позволяет легко искать спутники, пролетающие в реальном времени в небе над вами, отслеживать их полеты, а также получать уведомления о предстоящих пролетах таких спутников как станция МКС, Хаббл, Энвисат и др. над вашим местоположением.
Возможности Satellite Tracker:
- Спутники в реальном времени.
- Включает в себя самые интересные космические спутники, созданные человеком: МКС, ADEOS II, Ajisai, Aqua, ASTRO - EII, ERBS, Genesis I, Genesis II, Seasat, Акари, Дайти, Ресурс - ДК1, Хаббл, Энвисат и др.
- Детальные 3D модели космических спутников.
- Полет со спутником над Землей. Рассматривайте 3D модели спутников с разных сторон, изучайте мельчайшие детали, отслеживайте полет спутников с реальной скоростью и точным положением над Землей.
- Вид Земли с пролетающего над ней спутника.
- Возможность искать спутники самостоятельно.
- Возможность видеть спутники, пролетающие над вами.
- Встроенный таймер показывает, сколько времени осталось до следующего пролета спутника над вашим местоположением.
- Приложение автоматически определяет ваше текущее местоположение, но вы можете выбрать любую локацию из представленных и наблюдать за движением спутников относительно разных точек Земли.
- Уведомления о предстоящих пролетах.
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Admin
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