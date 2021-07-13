Шумомер - приложение, использующее встроенный микрофон для измерения уровня шума в децибелах (dB). С помощью этого приложения вы можете легко измерить текущий уровень шума окружающей среды. Программа представляет собой отличный помощник для обнаружения шума.

Основные возможности приложения Шумомер: