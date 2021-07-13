Шумомер для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 12 | Статистика
Размер:12,4 Мб
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Шумомер - приложение, использующее встроенный микрофон для измерения уровня шума в децибелах (dB). С помощью этого приложения вы можете легко измерить текущий уровень шума окружающей среды. Программа представляет собой отличный помощник для обнаружения шума.

Основные возможности приложения Шумомер:

  • Отображение децибелов по шкале.
  • Отображение текущего значения шума.
  • Отображение минимальных / средних / максимальных значений в децибелах.
  • Отображение уровня шума в децибелах на наглядном графике.
  • Возможность откалибровать уровень шума для каждого устройства.
  • Отображение истории измерений.
  • Возможность установить предупреждение для высокого уровня звука.
  • Возможность выбирать между светлой и темной темой.
  • Минималистичный интерфейс.
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