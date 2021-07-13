Шумомер для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tools Dev
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 12 | Статистика
|Размер:
|12,4 Мб
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Шумомер - приложение, использующее встроенный микрофон для измерения уровня шума в децибелах (dB). С помощью этого приложения вы можете легко измерить текущий уровень шума окружающей среды. Программа представляет собой отличный помощник для обнаружения шума.
Основные возможности приложения Шумомер:
- Отображение децибелов по шкале.
- Отображение текущего значения шума.
- Отображение минимальных / средних / максимальных значений в децибелах.
- Отображение уровня шума в децибелах на наглядном графике.
- Возможность откалибровать уровень шума для каждого устройства.
- Отображение истории измерений.
- Возможность установить предупреждение для высокого уровня звука.
- Возможность выбирать между светлой и темной темой.
- Минималистичный интерфейс.
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Отзывы о программе Шумомер
Admin
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