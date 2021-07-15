LibreTorrent для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|proninyaroslav
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,64 Мб
|СКАЧАТЬ
LibreTorrent - торрент-клиент с открытым исходным кодом для Android, основанный на библиотеке libtorrent, благодаря которому можно скачивать и раздавать файлы непосредственно с вашего мобильного устройства.
Особенности LibreTorrent:
- DHT, PeX, шифрование, LSD, UPnP, NAT-PMP, µTP.
- Фильтрация по IP (eMule dat и PeerGuardian).
- Возможность тонкой настройки (настройки сети, управление питанием, контроль батареи, настройки пользовательского интерфейса и т. д.).
- Поддержка торрентов с большим количеством файлов, поддержка больших файлов.
- Поддержка magnet и HTTP\S ссылок.
- Поддержка прокси для трекеров и пиров.
- Возможность перемещения файлов во время загрузки.
- Возможность автоматического перемещения файлов в другую директорию или на внешний диск по окончании загрузки.
- Возможность задать приоритеты для файлов и папок.
- Возможность выбора отдельных файлов для скачивания.
- Возможность последовательной загрузки.
- Интерфейс в стиле Material Design.
- Тёмная и чёрная тема.
- Пользовательский интерфейс оптимизирован для планшетов.
- Планировщик.
- RSS менеджер.
- Поддержка Android TV.
- Возможность создавать торренты.
- Стриминг любых выбранных файлов.
- И многое другое.
Бесплатная программа для просмотра на Android-устройствах торрентов онлайн, включая 4К рипы,...
BitTorrent - приложение для скачивания торрентов прямо на Android-смартфон или планшет...
uTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы...
Flud - простой и удобный BitTorrent клиент для устройств на базе операционной системы Android...
AirDroid - приложение, с помощью которого пользоваться практически всеми функциями Android-устройства можно с десктопного ПК под управлением Windows...
Send Anywhere - отличный инструмент для быстрого и неограниченного обмена файлами. Вы сможете...
Отзывы о программе LibreTorrent
Admin
Отзывов о программе LibreTorrent 3.1 пока нет, можете добавить...