LibreTorrent для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,64 Мб
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LibreTorrent - торрент-клиент с открытым исходным кодом для Android, основанный на библиотеке libtorrent, благодаря которому можно скачивать и раздавать файлы непосредственно с вашего мобильного устройства.

Особенности LibreTorrent:

  • DHT, PeX, шифрование, LSD, UPnP, NAT-PMP, µTP.
  • Фильтрация по IP (eMule dat и PeerGuardian).
  • Возможность тонкой настройки (настройки сети, управление питанием, контроль батареи, настройки пользовательского интерфейса и т. д.).
  • Поддержка торрентов с большим количеством файлов, поддержка больших файлов.
  • Поддержка magnet и HTTP\S ссылок.
  • Поддержка прокси для трекеров и пиров.
  • Возможность перемещения файлов во время загрузки.
  • Возможность автоматического перемещения файлов в другую директорию или на внешний диск по окончании загрузки.
  • Возможность задать приоритеты для файлов и папок.
  • Возможность выбора отдельных файлов для скачивания.
  • Возможность последовательной загрузки.
  • Интерфейс в стиле Material Design.
  • Тёмная и чёрная тема.
  • Пользовательский интерфейс оптимизирован для планшетов.
  • Планировщик.
  • RSS менеджер.
  • Поддержка Android TV.
  • Возможность создавать торренты.
  • Стриминг любых выбранных файлов.
  • И многое другое.
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