Видеоплеер KMP - легкий и простой видеоплеер, способный воспроизводить файлы в любое время. Имеется возможность транслировать видео, фильмы, музыкальные клипы и многое другое на телевизор через Chromecast, управлять скоростью воспроизведения, настраивать субтитры по своему усмотрению, доступен встроенный эквалайзер и многое другое.

Основные функции приложения Видеоплеер KMP: