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Видеоплеер KMP для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:31.07.041 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10,09 Мб
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Видеоплеер KMP - легкий и простой видеоплеер, способный воспроизводить файлы в любое время. Имеется возможность транслировать видео, фильмы, музыкальные клипы и многое другое на телевизор через Chromecast, управлять скоростью воспроизведения, настраивать субтитры по своему усмотрению, доступен встроенный эквалайзер и многое другое.

Основные функции приложения Видеоплеер KMP:

  • Возможность добавить закладку в любой точку, которую захотите.
  • Возможность транслировать видео, фильмы, музыкальные клипы и многое другое на телевизор через Chromecast.
  • Возможность запускать приложение на планшете или смартфоне.
  • Увеличение/уменьшение, реверсирование (режим зеркального отображения и перевернутый) - вы можете настроить свой экран с динамической производительностью.
  • Возможность повторно воспроизвести фрагмент A-B.
  • Возможность регулировать скорость воспроизведения: замедлять ее в 0,25x и ускорять в 4x раза. Испытайте различные скорости при одинаковом качестве воспроизведения.
  • Функция выбора цвета, расположения и размера субтитров по своему выбору.
  • Встроенный эквалайзер для более реалистичного воспроизведения.
  • Возможность воспроизведение видео в фоновом режиме.
  • Возможность воспроизводить видео с веб-сайта, введя URL-адрес видео (потоковая передача).
  • Возможность автоматически просматривать все видеофайлы на вашем устройстве и SD-карте.
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