Видеоплеер KMP для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|31.07.041 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PANDORA.TV
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|10,09 Мб
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Видеоплеер KMP - легкий и простой видеоплеер, способный воспроизводить файлы в любое время. Имеется возможность транслировать видео, фильмы, музыкальные клипы и многое другое на телевизор через Chromecast, управлять скоростью воспроизведения, настраивать субтитры по своему усмотрению, доступен встроенный эквалайзер и многое другое.
Основные функции приложения Видеоплеер KMP:
- Возможность добавить закладку в любой точку, которую захотите.
- Возможность транслировать видео, фильмы, музыкальные клипы и многое другое на телевизор через Chromecast.
- Возможность запускать приложение на планшете или смартфоне.
- Увеличение/уменьшение, реверсирование (режим зеркального отображения и перевернутый) - вы можете настроить свой экран с динамической производительностью.
- Возможность повторно воспроизвести фрагмент A-B.
- Возможность регулировать скорость воспроизведения: замедлять ее в 0,25x и ускорять в 4x раза. Испытайте различные скорости при одинаковом качестве воспроизведения.
- Функция выбора цвета, расположения и размера субтитров по своему выбору.
- Встроенный эквалайзер для более реалистичного воспроизведения.
- Возможность воспроизведение видео в фоновом режиме.
- Возможность воспроизводить видео с веб-сайта, введя URL-адрес видео (потоковая передача).
- Возможность автоматически просматривать все видеофайлы на вашем устройстве и SD-карте.
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Отзывы о программе Видеоплеер KMP
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Отзывов о программе Видеоплеер KMP 31.07.041 пока нет, можете добавить...