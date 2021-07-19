Speed Test для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7 Мб
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Speed Test - программа для тестирования скорости интернет-соединения. Профессиональный тест скорости интернета отображает результаты проверки скорости Wi-Fi в виде графиков и статистических таблиц.

Этот тест скорости Wi-Fi проверяет и показывает основные параметры скорости интернета на экране: скачивание и загрузка, а также пинг (время ответа сервера). Присутствует возможность не только проверить скорость Wi-Fi, когда это потребуется, но и записывать результаты в Истории, чтобы просматривать позднее. Таким образом, вы сможете измерить скорость интернета, проанализировать все колебания скорости соединения и вовремя устранить возникающие проблемы.

Ключевые преимущества программы Speed Test:

  • Отслеживайте результаты вручную или по расписанию, получайте точные характеристики вашего интернет-соединения в режиме реального времени.
  • Изучите надёжность вашего соединения при помощи информативных графиков и статистики. Скорость загрузки и отдачи, время ответа, сила сигнала и другие полезные детали теперь в вашем распоряжении.
  • Простота и функциональность профессионального инструмента для измерения скорости с простым и понятным управлением.
  • Подходит для всех типов сетей. Измерьте реальную скорость вашей мобильной (3G, 4G, LTE) или домашней сети (DSL, Ethernet, PON, Wi-Fi).
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