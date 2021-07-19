Speed Test - программа для тестирования скорости интернет-соединения. Профессиональный тест скорости интернета отображает результаты проверки скорости Wi-Fi в виде графиков и статистических таблиц.

Этот тест скорости Wi-Fi проверяет и показывает основные параметры скорости интернета на экране: скачивание и загрузка, а также пинг (время ответа сервера). Присутствует возможность не только проверить скорость Wi-Fi, когда это потребуется, но и записывать результаты в Истории, чтобы просматривать позднее. Таким образом, вы сможете измерить скорость интернета, проанализировать все колебания скорости соединения и вовремя устранить возникающие проблемы.

Ключевые преимущества программы Speed Test: