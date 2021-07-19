Speed Test для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MUSHTRIP LTD
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7 Мб
|СКАЧАТЬ
Speed Test - программа для тестирования скорости интернет-соединения. Профессиональный тест скорости интернета отображает результаты проверки скорости Wi-Fi в виде графиков и статистических таблиц.
Этот тест скорости Wi-Fi проверяет и показывает основные параметры скорости интернета на экране: скачивание и загрузка, а также пинг (время ответа сервера). Присутствует возможность не только проверить скорость Wi-Fi, когда это потребуется, но и записывать результаты в Истории, чтобы просматривать позднее. Таким образом, вы сможете измерить скорость интернета, проанализировать все колебания скорости соединения и вовремя устранить возникающие проблемы.
Ключевые преимущества программы Speed Test:
- Отслеживайте результаты вручную или по расписанию, получайте точные характеристики вашего интернет-соединения в режиме реального времени.
- Изучите надёжность вашего соединения при помощи информативных графиков и статистики. Скорость загрузки и отдачи, время ответа, сила сигнала и другие полезные детали теперь в вашем распоряжении.
- Простота и функциональность профессионального инструмента для измерения скорости с простым и понятным управлением.
- Подходит для всех типов сетей. Измерьте реальную скорость вашей мобильной (3G, 4G, LTE) или домашней сети (DSL, Ethernet, PON, Wi-Fi).
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Отзывы о программе Speed Test
Admin
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