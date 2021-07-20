Blue Mail - бесплатный и универсальный почтовый клиент с невероятно удобным и красивым интерфейсом, который помогает управлять неограниченным количеством учетных записей электронной почты от различных провайдеров, позволяя использовать интеллектуальные push-уведомления и персонализировать несколько учетных записей одновременно.

Основные возможности Blue Mail: