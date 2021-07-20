Blue Mail для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.8.38 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Email
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:49,24 Мб
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Blue Mail - бесплатный и универсальный почтовый клиент с невероятно удобным и красивым интерфейсом, который помогает управлять неограниченным количеством учетных записей электронной почты от различных провайдеров, позволяя использовать интеллектуальные push-уведомления и персонализировать несколько учетных записей одновременно.

Основные возможности Blue Mail:

  • Поддержка Gmail, Yahoo, Outlook, AOL, iCloud, Office365, Exchange, Google Apps, Hotmail, MSN, Live, Яндекс, mail.ru, GMX, Рамблер и пр.
  • Поддержка протоколов работы IMAP, Exchange (ActiveSync, EWS) и POP3.
  • Синхронизация десятков почтовых ящиков от разных провайдеров в одном удобном интерфейсе.
  • Push-уведомления в реальном времени для широкого спектра поставщиков услуг.
  • Оформление в стиле Material Design.
  • Интегрированный календарь.
  • Умные уведомления.
  • Темная тема оформления.
  • Гибко настраиваемая подпись.
  • Поддержка ANDROID WEAR.
  • Работа с любым принтером, поддерживаемым системой Android, а также работа с плагинами.
  • Динамическое построение бесед.
  • Персонализируйте меню и способ отображения сообщений электронной почты.
  • Уведомление о непрочитанных сообщениях на иконке.
  • Выбор дней синхронизации.
  • Выбор важности писем.
  • Виджет с прокруткой и уведомлениями.
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