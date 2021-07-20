Blue Mail для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.8.38 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Blix Inc.
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|49,24 Мб
|СКАЧАТЬ
Blue Mail - бесплатный и универсальный почтовый клиент с невероятно удобным и красивым интерфейсом, который помогает управлять неограниченным количеством учетных записей электронной почты от различных провайдеров, позволяя использовать интеллектуальные push-уведомления и персонализировать несколько учетных записей одновременно.
Основные возможности Blue Mail:
- Поддержка Gmail, Yahoo, Outlook, AOL, iCloud, Office365, Exchange, Google Apps, Hotmail, MSN, Live, Яндекс, mail.ru, GMX, Рамблер и пр.
- Поддержка протоколов работы IMAP, Exchange (ActiveSync, EWS) и POP3.
- Синхронизация десятков почтовых ящиков от разных провайдеров в одном удобном интерфейсе.
- Push-уведомления в реальном времени для широкого спектра поставщиков услуг.
- Оформление в стиле Material Design.
- Интегрированный календарь.
- Умные уведомления.
- Темная тема оформления.
- Гибко настраиваемая подпись.
- Поддержка ANDROID WEAR.
- Работа с любым принтером, поддерживаемым системой Android, а также работа с плагинами.
- Динамическое построение бесед.
- Персонализируйте меню и способ отображения сообщений электронной почты.
- Уведомление о непрочитанных сообщениях на иконке.
- Выбор дней синхронизации.
- Выбор важности писем.
- Виджет с прокруткой и уведомлениями.
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Admin
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